TRT'nin 15 Milyon TL Ödediği Çizgi Film Gösterime Girmedi!

Gösterime bile girmeyen bir çizgi film için 15 milyon TL'ye yakın ödeme yapan TRT'nin harcamaları soru önergesi olarak Meclis'e taşındı.

CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, TRT’nin harcamaları ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle Meclis’e soru önergesi verdi. TRT’nin 2007 yılında hazırlatılan ve gösterime girmeyen ‘Birds Like Us’ çizgi filmi için 14.65 milyon TL, ‘Muna’ adlı yapıma ise 1 milyon TL ödeme gerçekleştirdiğini dile getiren Altıok, TRT’nin sadece son dört yılda dış yapımlara 2.8 milyar TL’nin üzerinde para harcadığını belirtti.

Önergeye göre TRT, günümüzden 11 yıl önce Bosna Hersek merkezli ‘Prime Time’ adlı animasyon şirketi ile Birds Like Us filminin yapımı konusunda anlaştı ve çizgi film için şirkete 14.65 milyon TL ödeme gerçekleştirildi. 2013 yılında Birds Like Us çizgi film projesine Türk Animax şirketi de dahil edildi. Film geçtiğimiz yıl ancak tamamlandı fakat gösterime girmedi. Zeynep Altıok’un Meclis’e sunduğu önerge şu şekilde devam ediyor:

‘’TRT, dış yapımlara 2014 yılında 560 milyon, 2015 yılında 600 milyon, 2016 yılında 753 milyon lira, 2017 yılında ise 900 milyon liradan fazla aktardı. TRT’nin dört senede dış yapımlara aktardığı para, 2 milyar 800 milyon lirayı aştı. TRT, ‘Diriliş Ertuğrul’a 1 milyon 100 bin, ‘Seddülbahir’e 1 milyon ve ‘Filinta’ isimli yapıma bölüm başına 850 bin lira vermektedir. 2007 yılında hazırlatılan ‘Birds Like Us’ adlı çizgi filme 14.65 milyon, ‘Muna’ adlı yapıma 1 milyon lira ödendi ancak bu yapımlar gösterime girmedi. TRT Çocuk kanalında yayınlanan ‘İstanbul Muhafızları’ adlı çizgi filminin daha önce yayınlanan bir bölümünde, Gazi Mustafa Kemal’e hakaret edildi. 10 Kasım 2017 tarihinde RTÜK’e konuyla ilgili yaptığım şikayet 15 Şubat 2018 tarihinde RTÜK üyeleri tarafından gündeme alındı. Bu çizgi filmin yapımcılarının Neher Prodüksiyon’un Musab ve Ammar Gündüz olduğu açıklandı. Musab ve Ammar Gündüz, AKP eski milletvekili Süleyman Gündüz’ün oğullarıdır.’’

Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlamasının istendiği önergede şu sorulara yer verildi: