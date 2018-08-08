Yerli Yapım 'Sessiz Ölüm' Belgeseli, Emmy Ödülüne Aday Oldu

Ortadoğu ülkelerindeki insanlık dışı organ ticaretini gözler önüne seren 'Sessiz Ölüm' adlı belgesel, bu yılki Emmy'de 'Güncel Haber Programı' kategorisinde yarışacak.

Türkiye'nin ilk İngilizce yayın yapan haber kanalı TRT World, habercilik alanındaki başarılarıyla uluslararası çapta ses getirmeye devam ediyor.

TRT World, önemli bir başarıya daha imza atarak, televizyon dünyasının Oscar'ı olarak bilinen Emmy ödüllerinde ilk kez aday oldu.

Kanalın ödüllü belgesel serisi Off the Grid'in 2017 yılında yayınlanan ve Ortadoğu coğrafyasındaki insanlık dışı organ ticaretini gözler önüne seren “Sessiz Ölüm” isimli bölümü, bu yılki Emmy'de 'Güncel Haber Programı' kategorisinde ödüle aday gösterildi.

TRT World, söz konusu kategoride, dünyanın en prestijli haber kanalları tarafından yayınlanan 7 farklı yapımla ödül için yarışacak. Ödül, 1 Ekim'de, New York'ta sahibini bulacak.

'Sessiz Ölüm' belgeseli, geçtiğimiz yılın Haziran ayında da, İtalya’da düzenlenen Uluslararası Araştırmacı Gazetecilik Ödülünü kazanmıştı. Belgeselde, ailelerine yiyecek götürme umuduyla organlarını satan mültecilerin yaşadığı acılar; hem mağdurların, hem de insan tüccarlarının ağzından anlatılıyor.