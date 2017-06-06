TRT, Satılan Her iMac Pro'dan Yaklaşık 400TL Kazanacak!

Her bilgisayardan alınacak %2 TRT payı ile birlikte yaklaşık 20 bin TL'ye ülkemizde satışa çıkacak olan iMac Pro, her satışında TRT'ye yaklaşık 400TL kazandıracak.

Hatırlayacağınız üzere Apple, geçtiğimiz gün düzenlediği WWDC 2017 etkinliği kapsamında bugüne kadar gelmiş geçmiş en güçlü Mac olarak nitelendirdiği yeni hepsi bir arada bilgisayarı iMac Pro'nun duyurusunu gerçekleştirmişti. 128GB RAM ve 4TB'a kadar SSD desteği ile Intel Xeon işlemcisiyle iMac Pro, tam anlamıyla performans canavarı bir Mac olurken 5000 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağı açıklanmıştı.

Elbette iMac Pro'nun 5000 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak olması, ülkemizde iMac Pro'nun yaklaşık 20 bin TL'den satışa çıkacağını gösteriyor. Öte yandan bildiğiniz gibi yeni düzenlemeyle birlikte tüm bilgisayarlardan %2 TRT vergisi alınıyor. iMac Pro'nun da ülkemizde satışa çıkan en pahalı bilgisayarlardan biri olacağını hesaba katarsak ve döviz kuruyla yaklaşık 17 bin 300TL'ye denk gelen bilgisayarın vergiler dahil 20 bin TL'ye yakın bir fiyat etketine sahip olacağını düşünürsek, TRT her iMac Pro satışından yaklaşık 400TL kazanacak.

%2 gibi bir pay her ne kadar küçük görünse de yüzlerce bilgisayar satışıyla birlikte alınan TRT vergisinin kuruma ciddi bir maddi destek sağlayacağı düşünülüyor. Öte yandan bazı vatandaşlar, bilgisayarlardan TRT vergisi alınmaması gerektiğini söylüyoruz. Açıkçası biz durumun ne olacağını bilmiyoruz ama yapılacak bilgisayar satışlarının TRT'ye önemli bir geri dönüşü olacağı kesin. Umarız biz de vatandaşlar olarak TRT'nin üreteceği içeriklerde bu vergilerin geri dönüşünü en iyi şekilde alırız.