TRT'nin dijital yayın platformu Tabii, bu sezonki Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarını izlemek için abone olmak gerekecek "premium" aboneliğin fiyatını açıkladı.

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Şampiyonlar Ligi ve UEFA'nın diğer organizasyonları olan Avrupa Ligi ile Konferans Ligi, geçtiğimiz yıllarda Acun Ilıcalı tarafından kurulan Exxen'de yayımlanıyordu. Gelecek sezon itibarıyla ise en az 3 yıl TRT ve TRT'nin dijital yayın platformu olan Tabii tarafından yayımlanacak.

Bu yıl 5 farklı Türk takımı UEFA'nın farklı organizasyonlarında sahne alacak. Dolayısıyla TRT'nin yayınlar için nasıl bir ücretlendirme yapacağı milyonlarca futbolsever tarafından merak ediliyordu. An itibarıyla Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ni izlemek için abone olunması gerekecek Tabii Premium paketinin fiyatları belli olmuş durumda.

Tabii Premium fiyatı ve içerikleri şu şekilde:

Ücretsiz Premium TRT dizi ve filmleri Var Var TRT canlı yayınları Var Var TRT Arşiv Var Var Reklam Var - Tabii orijinal yapımları Yok Var UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Avrupa Ligi

UEFA Konferans Ligi - Var Canlı yayınları 24 saat geri alma - Var Yüksek video kalitesi - Var Fiyatı - 99 TL

Tabii'yi yalnızca TRT canlı yayınlarını izlemek, dizi ve filmlere ulaşmak ya da TRT arşivinin derinlerine inmek için kullananlar herhangi bir ücret ödemek durumunda değil. Tabii reklamlara katlanmak şartıyla. Ancak Tabii orijinal içerikleri, yüksek görüntü kalitesi, reklamsız izleme keyfi ve UEFA maçlarını izlemek için aylık 99 TL'ye Tabii Premium'a abone olmak gerekecek.