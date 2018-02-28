TRT, Toplam 208 Şarkının Çalınmasını Yasakladı!

TRT Yayın Denetleme ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, yaptığı denetimlerin ardından aldığı karar ile 142 Türkçe ve 66 Kürtçe şarkıyı sözleri nedeniyle yayınlamama kararı aldı.

TRT; aralarında Nazan Öncel, Nükhet Duru, Onur Akın, Sıla, Bengü, Berkay, Demet Akalın gibi sanatçıların da söylediği bazı şarkıları, sözleri nedeniyle yayınlamama kararı aldı.

Yasaklama kararını 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Kanunun 8. maddesinin birinci fıkrasına aykırılıktan verdiğini açıklayan TRT, bunu Yayın Hizmeti İlkeleri başlığını taşıyan maddenin birinci fıkrasına dayandırdığını belirtti. Fıkranın özeti ise şu şekilde:

Yayın hizmetleri;

- Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlık ve bağımsızlığına, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılâplarına aykırı olamaz.

- Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya

toplumda nefret duyguları oluşturamaz.



- Terörü övemez ve teşvik edemez, terör örgütlerini güçlü veya haklı gösteremez, terör örgütlerinin korkutucu ve yıldırıcı özelliklerini yansıtıcı nitelikte olamaz.

- Toplumun millî ve manevî değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz.

- Suç işlemeyi, suçluyu ve suç örgütlerini övücü, suç tekniklerini öğretici nitelikte olamaz.

MÜSTEHCEN OLAMAZ

- Müstehcen olamaz.

- Toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez.

- Şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz.

Yasaklanan şarkıların tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz: