Twitter bağlantılı robotların, 2016 seçimlerinin son aylarında Donald Trump’ın tweetlerini yaklaşık yarım milyon kez paylaştığı açıklandı.

Otomatik hesaplar, Cumhuriyetçi adayın @realDonaldTrump hesabından yaptığı paylaşımları 470 bin kez retweet yaptı. Bu rakam 1 Eylül - 15 kasım arasında Trumpa verilen cevapların %4’lük bir kısmını oluşturuyor. Ayrıca Ruslar Hillary Clinton’ın hesabına 50 binden az retweet attı.

Tüm bu verileri toplayıp rapor haline getiren Twitter Incorporation, cuma günü senato yargı komitesine sundu. Komite, bu rapordan faydalanarak Rus bağlantılı hesapların 2016 ABD başkanlık seçimlerinde uyuşmazlık yaratmak gibi bir amaçlarının olup olmadığını araştırmaya başladı. Ayrıca Kongre, Twitter, Facebook, Alphabet ve YouTube gibi sosyal medya platformlarının seçim sırasındaki manipülasyon etkilerini araştırıyor.

Twitter’ın yaptığı yeni açıklamada, Rusların insan etkinliğinden faydalanan bir bot sistemi kullandığı için takip edilmesinin oldukça zor olduğunu, ancak bu durumun üzerine gidildikten sonra daha gerçek verilere ulaşacağına değindi. Bunun yanı sıra ABD 2016 seçimlerinde Rus botlarının farklı bir kamuoyu oluşturmaya çalıştığı apaçık ortada. Peki, sizce neden Trump gibi nefret edilesice bir adamı desteklemiş olabilirler?