Trump, 8 Mart’ta Video Oyun Endüstrisi Liderleriyle Buluşacak!

Trump, oyunlardaki şiddetin Amerikan vatandaşlarını silaha teşvik ettiğini açıklamasının ardından, video oyun endüstrisinin liderleriyle bir toplantı yapacak.

Amerika’nın son yıllarda gördüğü en garip başkanlardan biri olan Donald Trump, 8 Mart’ta Beyaz Saray’da video oyun endüstrisinin devlerini ağırlayacak. Beyaz Saray basın sekreteri Sarah Huckabee Sanders, 8 Mart Perşembe günü bir toplantı düzenleneceğini doğruladı. Doğrulama dışında, hangi konuların konuşulacağı hakkında net açıklamalar yapılmamış olsa da muhtemelen Trump’ın geçenlerde çocukların şiddet konusunda oyunlardan etkilendiği açıklamaları tartışılacak.

Sanders, en iyi oyun geliştiricilerinin yanında, konsol üreticilerinin pek çoğuna sahip olan Entretainment Software Association’ın da (ESA) toplantıya katılacağını açıkladı. ESA, daha öncesinde Trump’ın oyunlardaki şiddet açıklamaları için şu ifadeleri kullandı:

“Video oyunları tüm dünyada beğeni ile karşılanıyor. Sayısız makam ve saygın bilimsel çalışmalar da oyunlarla gerçek hayat şiddeti arasında hiçbir bağlantı kuramadı. Tüm Amerikalılar gibi, bizler de Birleşik Devletler’deki silah şiddeti seviyesinden derin endişe duyuyoruz. Video oyunlar açıkça sorun değil: eğlence dünya üzerinde dağıtılıp tüketiliyor, ancak ABD’nin diğer herhangi bir ulusa kıyasla üst düzey bir silahlanma durumu var. ESA’nın katılacağı Beyaz Saray’daki toplantı, video oyun derecelendirmeleri, sektörümüzün ebeveynlere olan bağlılığı ve bilgilendirilmiş eğlence seçenekleri için sağladığımız araçlar hakkında bir sunum yapma olanağı sağlayacak.” dedi.

ESA, birçok video oyununun dünya çapında dağıtılmasına rağmen, hiçbir ülkede ABD’de olduğu kadar silaha özendirme gibi bir durumun olmadığını, bu yüzden bu olayın ardında oyunların bulunmadığını açıklayacak. Nintendo, Microsoft ve Sony gibi üç büyük konsol üreticisinin de katılacağı toplantıdan bazı büyük anlaşmaların veya anlaşmazlıkların çıkması bekleniyor. Peki, sizce oyunlarda yer alan şiddet, insanlarda silah alma isteği uyandırıyor mu?