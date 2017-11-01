Trump'a ait çok sayıda web alanının Rusya ile bağlantılı sunucularla gizlice iletişim kurduğu ortaya çıktı.

Amerika Başkanlık seçimi yaklaşık bir yıl geride kaldı ama hala bir çok kişi seçim kampanyaları ve oy verme işlemleri esnasında yapılan işlemlerde yasal olmayan girişmelerin olup olmadığını tespit etmek için özenle çalışma yürütüyor. Unhack The Vote’ta çalışan araştırmacıların hazırladıkları yeni bir rapor, Donald Trump’ın çeşitli web sitelerinin, Başkan’ın Rusya ile iletişimine dair ip uçları barındırıyor olabileceğini iddia ediyor. Öne sürülen delil ise oldukça sağlam.

Trump’ın organizasyonuna ait 250 farklı alt alan adlarının dökümünün yer aldığı rapor, web sitelerinin Rusya ile bağlantılı (tam olarak St. Petersburg ile) sunucularla gizli bağlantıları olduğunu açığa çıkarıyor. En ilgi çekici şey ise herhangi bir web kullanıcısının kazara bu sitelere girme ihtimalini ortadan kaldıracak biçimde isimlendirilerek, listelenmiş olmaları.

Raporun tam listesini verdiği web adresleri, belirsiz alt alan adı tanımlayıcılarını da içeriyor. Göründüğü kadarıyla bu alanların varlıklarını maskelemenin ötesinde herhangi bir amaçları ya da anlamları bulunmuyor. Genellikle dört ya da beş harflik uzunluklardaki yazı öbekleri , ‘byfxf.donaldtrumpfurniture’ ya da ‘nbxft.donaldtrumppillows’ gibi bulunmalarını zorlaştıracak şekilde hazırlanmışlar. Ama meselenin aslı bu değil.

Rapora göre bu alanlara ait trafikler, asıl itibariyle alanların bir çok farklı sunuculara bağlandıklarını gösteriyor. Bunlar arasında Wikileaks’in de kullandığı sunucu servisleri bulunuyor. Bildiğiniz üzere Wikileaks Demokratik Ulusal Komite’ye ait önemli bilgileri çalmış ve yayınlamıştı. Bu bilgilerin Hillary Clinton’ın başkanlık kampanyasına olabildiğince zarar verecek mahiyette olmak üzere seçildikleri anlaşılmıştı.

Rus sunucularla iletişim meselesinin en önemli bölümü ise oldukça esrarengiz dosya kayıtlarının tespit edilmiş olması. “l0v3LYg1rLS0nlY4y0U.html1.zip” gibi dosya isimlerinin sunucuların kayıtlarında bir çok kez yer aldıkları görülüyor.

Donald Trump kampanyasının Rusya ve Wikileaks ile bağlantılarının olup olmadığı konusunda yoğun bir soruşturma altında hala. Bazılarına göre ise başkanlık seçiminin hacklenerek,Trump’ın zaferinin sağlandığı düşüncesini taşıyorlar. En azından Trump’ın yürüttüğü kampanyanın önceki üyelerinden biri olan George Papadopoulos, Rus hükümetiyle bağlantılı olan yabancı görevlilerle kişisel ilişkilerini saklamakla suçlanıyor. Aynı suçlamayla muhatap olan ve yüksek cezalarla karşı karşıya bulunan başkaları da var.