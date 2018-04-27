Sosyal medya, epey acayip bir yer olmaya başladı. Eskiden insanların politik düşünceleri hakkında çok da bilgi sahibi olamadıkları ünlüler gittikçe kutuplaşıyorlar. ABD’nin tartışmalı başkanı Donald Trump’a 'kardeşim' diyen Kanye West, kendisi gibi dünyaca ünlü müzisyenler tarafından Twitter’da terk edildi.

Uçuk kaçık müzik klipleriyle ve şarkılarıyla ünlenen Kanye West, geçtiğimiz çarşamba günü ABD Başkanı Donald Trump’a destek verdiğini açıkladı. Hemen ardından sosyal medya çalkalandı ve kendisinin bazı yakın dostları olan dünyaca ünlü müzisyenler, West’i Twitter'da takipten çıkarttılar.

Twitter analiz uygulaması Follow Follow’a göre kendisini takipten bırakan ünlü isimlerin kimler oldukları da ortaya çıktı.

"Trump ile aynı fikirde olmak zorunda değilsiniz, ayrıca bir grup insan onu sevmeme sebep olamaz. İkimiz de ejderha enerjisine sahibiz. O benim erkek kardeşim. Herkesi seviyorum. Birilerinin katıldığı fikirlere katılmak zorunda değilim. Bizi birey yapan budur ve bağımsız düşünme hakkına sahibiz."

ABD’nin ve dolayısıyla tüm dünyanın tanıdığı ünlü isimlerin kutuplaşması, eskiden böylesine basit bir şekilde ortaya çıkmazdı. Anlaşılan o ki Trump, politika dünyasından sonra modern sanat dünyasını da ikiye ayırmış durumda.

İşte Kanye West’in açıklamalarından sonra kendisini takipten çıkartan 13 ünlü:

Drake:

Rihanna:

Nicki Minaj:

Justin Bieber:

The Weeknd:

Katy Perry:

Ariana Grande:

Harry Styles​:

Will Smith'in oğlu Jaden Smith:

Snopp Dogg:

Müzik grubu Coldplay:

Pitbull:

Will.i.am​: