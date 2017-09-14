Ülkenizi korumak, sınırınızda devriye gezecek uçaklara ve zeplinlere bağlı olsaydı ne düşünürdünüz? Gülmek yok, bu olaya sıcak bakan İngiliz bakanları Trump'ın saçma fikirlerine kafa tutuyor.

Değişen dünya ve gelişen teknoloji, bireysel yaşamlardan diplomatik sorunlara, savaşlardan savaş teknolojilerine kadar her şeyi yeniden yapılandırıyor. Ülkeler, çeşitli tehditlere karşı farklı güvelik önlemleri alıyorlar. Elbette güvenlik önlemi almak içgüdüsel bir durum olsa da güç, yanlış kişilerde bulunduğu zamanlarda oldukça farklı sonuçlar doğuruyor.

ABD Başkanı Donald Trump daha seçildiği ilk günden bu yana söylemleri, iklim politikaları ve dış ilişki anlayışı ile tartışma konusu oldu. Çarpık politikaları yüzünden birçok kurmayı kendisini görevinde yalnız bıraktı ve oy veren çoğu Amerikan vatandaşı artık kendisinin iyi bir lider olamayacağı görüşünde. O gün ilk gün ağzından çıkan yüksek teknolojili sınır duvarları sözü de başlıca sorunlardan.

Muhtemelen milyarlarca dolara mal edilecek bir sınır duvarı projesi olan Trump’a rakip İngiltere’den geldi. Nasıl ABD ve Meksika sınırına yapılması planlanan duvar saçmaysa, birazdan öğreneceğiniz ayrıntılarıyla İngiltere ve İrlanda arasına yapılması planlanan duvar da o kadar saçma.

İngiltere sınırını, uçaklarla ve zeplinlerle devriye gezmek istiyor:

Avrupa birliği ile yaşanan ayrılık sonrasında Brexit için gün sayan İngiltere, yukarıda mümkün mertebe bir örneğini gördüğünüz proje için İrlanda ile sorun yaşayabilir. En nihayetinde AB üyesi olan İrlanda, sınırlarına böyle bir projenin inşası için AB ile müzakere etmek durumunda.

İngiltere’de bulunan Legatum Enstitüsü’nün önerdiği bu çözüm, sınırı devriye gezmek için uçaklar, zeplinler ve sıcak hava balonlarının kullanılmasına dayanıyor. Sınır bölgesinin sürekli denetimini ayrıca insansız hava araçlarıyla yapabileceklerini dile getiriyorlar. Kuruluş, bu hava araçlarına monte edilen kameraların ve radar sistemlerinin Trump’ın büyük duvarlarından çok daha “yüksek teknoloji” olduğunu savunuyor.

Ayrıca BBC'ye göre, düşünce kuruluşunun bu projesi bazı İngiliz bakanları tavlamış durumda. Anlayacağınız, anlayışsız politikacılar dünyanın her köşesinde çağın çok gerisinde ve hoyratça yaşıyorlar. Birleşik Krallık hükumetinin bu önerileri kabul edip etmeyeceği henüz belli değil ancak birçok kişi, gökyüzünü devriye gezmek için zeplin kullanma fikrine 'bir tarafıyla' gülmeye başladı bile.

İngiltere ve ABD'nin sınır güvenliği ve yüksek teknoloji konusunda durumu tam olarak şöyle arkadaşlar: