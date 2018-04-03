ABD Başkanı Trump, daha önce vergi kaçakçılığıyla suçladığı Amazon Ceo’su Jeff Bezos’u hedef alan tweetler atmaya devam ediyor.

Az vergi ödediği ve lobi oluşturmaya çalıştığı gerekçesiyle Trump’ın radarına giren Jeff Bezos, o günden beri sık sık gündeme geliyor. Twitter üzerinden Jeff Bezos alehine yazılar yazan Trump, son bir hafta içinde 4. Tweet’ini paylaştı.

Daha önce Amerikan Başkanı, Amazon Ceo’sunu vergi kaçırmak ve yanlış rakamlarla kamuoyu oluşturmak gibi sebeplerle suçlamıştı. Olayların çıkış noktasıysa Jeff Bezos’un Amerikan Posta Servisi her pakette 1.50 dolar kayba uğradığını açıklamasıyla başladı. Trump’a göre bu rakamlar Amazon tarafından şişirilmediyse ödemesi gereken vergiyi ödemiyor. Çünkü vergi beyanındaki rakamlar çok daha farklı.

Trump’ın Twitter mesajlarını özetlemek gerekirse, ”Amazon’un Amerikan Posta Servisine sipariş elemanı muamelesi yaparak büyük miktarlarda para kaçırdığı konusunda haklıyım. Amazon kayıtlarda gösterilmeyen bu taşımaların ve vergilerin bedelini ödemeli. Amazon tarafından kaçırılan milyarlarca dolar Amerikan Posta Servisi yöneticilerinin gözünden kaçmış olmalı yada buna bilerek göz yumdular.” dedi.

Yaşanan kriz sonrası Posta Servisi zarara uğramamak için fiyatlarını yükseltirse, muhtemelen Amazon farklı şirketlerle çalışma yoluna gidebilir. Ancak bu durumda kargo fiyatları daha yüksek olacağı için müşterilerin aldığı ürünlere bir miktar ekstra bedel eklenmesi söz konusu olabilir. Trump’un Tweet’leri sonrasında yaklaşık %5 değer kaybeden şirket bugün değerini korumaya başladı.