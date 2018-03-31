Trump Amerika’nın Araç Yakıt Zorunluluklarını Değiştirdi

Araçlara uygulanan daha az yakıt gereksinimi sağlayan ve çevre kirliliğini en aza indiren standartlar, Trump ve ekibi tarafından kaldırıldı.

Amerikan başkanı Trump, yönetime geçtiğinden beri nedense daha önceki hükümetlerce yapılmış güzel düzenlemeleri bozmakla ilgileniyor. Buna örnek olarak herkesin eşit internet bandı aldığı ağ tarafsızlığı ilkelerini verebiliriz. İnterneti bozduğu yetmezmiş gibi, şimdi de insanların sağlığıyla oynamaya başladı.

Obama ve daha önceki hükümetler tarafından Amerika’da piyasaya sürülen araçlara bazı yakıt ve emisyon zorunlulukları getirilmişti. Bu standartlara göre üretilen araçlar daha az yakıt yakıyorlardı. Düşük yakıtla ülke ekonomisine sağlanan katkının yanı sıra, sınırlamalar sayesinde çevre kirliliğide en aza indirilmiş oluyordu.

Elini attığı her güzelliği bozmasıyla tanınan Trump, bu alana da el atarak yeni bir düzenleme getirdi. Düzenleme sonrasında otomobil üreticisi firmalara harcanan yakıt miktarı ve emisyonu konusunda uygulanan sınırlamalar kaldırılacak. Ayrıca bu standartlara uygun araçlara vergi indirimi uygulanıyordu. Uygulanan vergi indirimi de kaldırılarak standartlara uygun araçlarla olmayan araçlar aynı yüksek vergiyi ödemek zorunda bırakılacak.

Devlet başsavcısı Xavier Becerra, Times'a verdiği demeçte, yaklaşık 40 yıldır süre gelen standartlar bir günde kaldırılamayacak olsa da, süreci sürdürmek ve tamamlamak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi. Ancak Kaliforniya’da uygulanan katı standartlarda bir değişikliğe gidilmeyecek. Bu nedenle ülkenin sahil kısımlarının temiz iç kısımlarınınsa kirli bir havaya sahip olacağını söyleyebiliriz.