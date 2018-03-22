Trump, Çin'e 60 Milyar Dolar'lık Gümrük Vergisi Getiriyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesinin teknoloji ve ticaret sırlarını çaldığı gerekçesiyle Çin'e milyarlarca dolarlık ek gümrük vergisi ve yatırım kısıtlamaları getireceği bildirildi.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'ın aylarca süren soruşturmalarının ardından Trump yönetimi bir Beyaz Saray konuşmasında, yönetimin Çin mallarına yaklaşık 60 milyar dolarlık gümrük vergisi koyma niyetinde olduğunu açıkladı. Bu bağlamda, ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e milyarlarca dolarlık ek gümrük vergisi ve yatırım kısıtlamaları getirilmesini öngören genelgeyi imzaladı.

Konu ile ilgili konuşan Trump, “Ülkemizde kısa süre içinde 60.000 fabrikayı kaybettik. Bu en az 6 milyon iş zararı anlamına geliyor. Demek istediğim, her şey karşılıklı. Onlar bizim arabalarımız için %25 ücret alırken, biz sadece %2 ücret alıyorduk. Bu adaletli değil.”dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin’den gelen büyük bir ithalatçı konumundadır ve 2017 yılında 375,2 milyar dolarlık yüksek bir ticaret açığına sahip olmuştu. Çin mallarına rekor gümrük vergisi getirme kararı alan Trump, bunu Pekin'in Amerikan teknolojisini çaldığı ve Amerikan şirketlerini Çin'de yatırım yapmaları karşılığı teknolojik birikimlerini teslime zorladığı iddialarıyla gerekçelendirdi.

Çin'i fikri mülkiyet hırsızlığıyla suçlayan Trump, gümrük vergilerini 'bunun bedelini geri ödetmek' diye niteledi. Bunlara ek olarak Trump, Beyaz Saray Hazine Bakanlığı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan teknoloji şirketlerinde Çin yatırımına kısıtlamalar getireceğini de açıkladı. Bu kısıtlamaların tam olarak ne olduğu konusunda şu an için kesin bilgiler bulunmuyor.

Çin ile savaşmak için başka bir taktik olarak gösterilmiş olan vize kısıtlamaları ve 60 milyar dolarlık gümrük vergisinin nasıl sonuçlanacağı ise şimdilik merak konusu. Konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce durum nasıl sonuçlanır?