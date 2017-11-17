Trump'ı Su İçtiğine Bin Pişman Eden Acımasız Photoshop Çalışmaları

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ABD Başkanı Donald Trump'ın su içerken yüzünde oluşan tuhaf ifade, Reddit kullanıcıları arasında bir photoshop savaşı başlamasına neden oldu.

Birleşik Devletler Başkanı Donald Trump, Asya dönüşü düzenlediği bir basın toplantısında Asya gezisini özetleyen bir konuşma gerçekleştirdi.

Başkan Trump, uzun konuşma ağzını kurutmuş olacak ki bir su şişesine uzanıp bir yudum su içmek istedi. Bir fotoğrafçı, Trump’ın su içerken yüzünün aldığı tuhaf şekli yakalamayı başardı.
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Fotoğrafın internete düşmesi ile birlikte Reddit’te büyük bir photoshop savaşı da başlamış oldu. Yetenekli eller, Trump’ın yüz ifadesinden en iyi mizah ürününü oluşturmak için birbirleriyle yarıştı.

İşte Reddit kullanıcılarının Trump’un yüz ifadesini kullanarak oluşturdukları photoshop ürünleri:
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Kaynak : http://mashable.com/2017/11/17/trump-drinking-water-photoshop-battle/#mtoXWfx3kZqU
Etiketler: reddit, donald trump
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