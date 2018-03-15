Geçtiğimiz aylarda Trump’ın neredeyse ırkçılığa varan söylemlerini eleştiren Microsoft’un kurucusu ve eski CEO’su Bill Gates, başkanla Beyaz Saray’ın oval ofisinde bir görüşme yapacak.

Bill Gates, Microsoft’taki kurucu CEO’luk görevinden yıllar önce dünyanın en zengin insanı olarak emekli oldu. Görevi bıraktıktan sonra özellikle Afrika’daki ülkeler ve çocukları odağına alan bir vakıf kurdu ve eşiyle birlikte bu vakıf üzerinden hayır işleri yapıyor. Bill & Melinde Gates Vakfı, dünyanın en aktif yardım kuruluşlarından birisi haline geldi.

2016 yılında şüpheli bir seçimle ve hala soruşturması süren internet propagandalarıyla başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump, geldiği günden bu yana neredeyse ırkçılığa varacak kadar kapalı bir ABD için çalışıyor. Bu süreçte onun yanında görevli olan pek çok bakanın da desteğini kaybediyor. Bill Gates ise Trump’ın bu politikalarını sert bir şekilde eleştiriyor.

Ancak bugün Beyaz Saray tarafından o kadar ilginç bir program açıklandı ki, gördüklerimizi ve duyduklarımızı bir an unutmamıza neden oldu. Bill Gates bu akşam saatlerinde Oval Ofis’te Başkan Trump ile bir görüşme yapacak. Üstelik bu toplantı, basına kapalı bir şekilde yürütülecek.

İki isim Mart 2017’de bir araya gelerek, dünyanın dört bir yanındaki salgın hastalıkları bulma ve durdurma konusundaki planları konuşmuşlardı. Bilindiği üzere Bill & Melinda Gates Vakfı’nın salgın hastalıkları durdurmaya yönelik ciddi yatırımları var.

Geçen yılki görüşmeden bu yana Trump’ın salgın hastalıkların kol gezdiği ülkeler hakkında ve hatta bu ülkelerden ABD’ye gelen hasta insanlar hakkında aşağılayıcı yorumları sorun yarattı. Afrika'yı bir lağım çukuruna benzetmesi, Haitili insanlar hakkındaki düşünceleri, Trump’ın hastalıkları pek umursamadığını gösteriyor.



Önde Melinda Gates ve Afrikalı yetkililer

Bu yıl Bill Gates ve eşi Melinda Gates, Trump'ı Bill & Melinda Gates Vakfı'nın hayırsever faaliyetleri hakkında bir raporda hedef almışlardı. Sıkça karşılaştıkları 10 zorlu soru ve soruna yer veren Gates çifti “Trump’ın vakıf faliyeterine etkisi ne düzeyde?” sorusuna da yer vermişlerdi.

Küreselleşmenin ve gelişmenin gidişatı konusunda oldukça iyimser bir tavra sahip olan Bill Gates, geçtiğimiz Ocak ayının sonlarına doğru ABD’nin yardımlarını azaltması halinde jeopolitik önemini de kaybedeceğinin altını çizmişti. Bu yardımların politik olarak Çin gibi deniz aşırı rakipleri yumuşatmak amacıyla yapılması gerektiğinin altı çiziliyor.

Gates, “Umarım itibarımızı güçlü bir şekilde tutabiliriz” diyerek, Trump’ın yardım politikalarına dair bir gönderme yapmıştı. Teknoloji endüstrisi ve silikon vadisinin diğer devleri, ilginç bir şekilde ABD dışındaki insanlara yönelik Trump politikalarına ilgi gösteriyorlar.