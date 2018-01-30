Özellikle mali alanda baskılar yapan Trump, dünya devletlerinin Kuzey Kore ile ekonomik ilişkilerini bütünüyle keserek, Kuzey Kore'yi görüşme masasına oturtmaya çalışıyor.

Donald Trump'ın Kim-Jong Un'u görüşme masasına oturtmak için maksimum baskı uygulamaya yönelik stratejisi işe yaramış görünüyor. Zira Kuzey Kore geleneksel kış tatbikatlarının bir kısmını geri çekti.

Amerikalı yetkililer Wall Street Journal'a yaptıkları açıklamada, Kuzey Kore'nin Aralık ve Mart ayları arasında gerçekleştirdiği askeri denemelerin başka bir tarihe ertelendiklerini ve her zamanki katılımın olmadığını söylediler.

Tatbikatlardaki söz konusu düşüşün petrol fiyatlarındaki %16 artış nedeniyle ya da Kuzey Kore'nin son zamanlarda oldukça gerilen ilişkileri yatıştırmak amacıyla gerçekleştiği düşünülüyor. Sebep her ne olursa olsun, tatbikatlardaki bu azalma muhakkak ki ordunun savaşa hazırlık derecesinde azalmaya neden olacağı gibi, Kim-Jong Un rejimi aleyhinde bazı uğursuz belirtilere de işaret ediyor.

Güney Kore'de bulunan Amerikan kuvvetlerinin komutanı General Vincent K. Brooks'un Journal'a yaptığı açıklama şöyle: "Bazı bölgelerde genellikle şahit olmadığımız iltica olayları gerçekleşiyor. Büyük oranda ordu birliklerinde yer alan politik figürlerden bazılarının rüşvet suçlamalarıyla idam edildiğini görüyoruz. Bu idamların kötüye giden bazı şeyleri engellemek ya da en azından hızlı şekilde gerçekleşmelerine engel olmak için gerçekleştirildiğini düşünüyoruz."

Kuzey Kore uzun yıllardır Birleşmiş Milletler'in yaptırımlarıyla karşı karşıya. Fakat kağıt üzerinde yazılı olan kararlar etkinlik açısından Trump'ın yönetimi döneminde yeni bir karaktere büründü.

Amerika, Kuzey Kore ile ticareti durdurmaları için çok sayıda Afrika ülkesiyle anlaşmayı başardı. Dış İşleri Bakanı Rex Tillerson yabancı diplomatlarla sürekli Kuzey Kore hakkında konuşarak, mali desteğin nasıl kesilebileceğine dair fikir alışverişinde bulunuyor.

Mısır, Sudan ve son olarak Angola yakın zamanda Amerika ile Kuzey Kore arasında tercih yapmak zorunda kalarak, Amerika'yı seçtiler.

Kuzey Kore'ye uygulanan yaptırımlar konusunda bir uzman olan Andrea Berger, Obama yönetiminin de benzer bir yaklaşımı denediğini, fakat aradaki farkın, Obama yönetimi esnasında kimsenin Amerika'nın tehditlerini ciddiye almaması olduğunu söyledi.

"İşte bu, Trump'ın çılgın adam karakterinin işe yaradığını gösteriyor olabilir" diyor Berger.