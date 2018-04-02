Düzenlenen yeni gümrük vergisi tarifesi kapsamında ABD, Çin’den gelen ürünlerden ortalama %25 daha fazla vergi alacak.

Alınan ithalat vergisi kararı doğrultusunda Çin, ABD’den yollanan çelik ve alüminyum ham maddelerinden daha fazla vergi almaya başlamıştı. Yaşanan bu duruma sinirlenen Trump, Çin’e özel oldukça acımasız bir vergi tarifesi hazırladı. Artık Amerika Çin’den gönderilen ürünlerde diğer ülkelere oranla çok daha yüksek vergi alacak.

Özellikle tarım ürünleri ve sanayi mallarına odaklanan vergi zamları, işlenmiş çelik ve hurda bakırda ortalama %25 arttı. Ayrıca meyve, fındık, şarap gibi 120’nin üzerinde üründen alınan gümrük vergisiyse %15 oranında arttırıldı. Henüz Trump yönetimi tarafından yapılan vergi zamlarının ayrıntıları açıklanmadı. Ancak uzmanlar toplamda 50 ila 60 milyar dolar değerinde artış olacağını düşünüyor.

Trump yönetimi uyguladığı vergi zamlarınıysa 1974 tarihli Ticaret Kanununun 301. bölümüne dayandırıyor. Bu ticaret kanununa göre ABD hükümeti ülkesinde kendi mallarını satmak için istediği yere tek taraflı vergi zamları uygulayabilir. Ayrıca gümrük zamlarıyla ilgili yaptırımların açıklanmasından sonra en büyük zammın teknolojiye gelmesi bekleniyor.

Yaşanan durumlar düşünüldüğünde üretim maliyetlerinin düşük olması nedeniyle fabrikalarını Çin’e taşıyan firmaların göreceği zararsa merak konusu. Çünkü üretim Çin’de gerçekleştiği için Amerika’ya ürün sokma esnasında bu firmalardan da yüksek vergiler alınabilir. Her iki hükümette vergi kriziyle ilgili olarak görüşmelere devam ediyor. Sonunda kimin kazançlı çıktığını hep birlikte göreceğiz.