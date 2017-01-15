Trump'ın Makam Arabası "Canavar"ın Özellikleri

ABD Başkanlığı görevine resmi olarak başlamak için gün sayan Donald Trump'ın makam aracı nasıl özelliklere sahip?

Obama'dan koltuğu almaya hazırlanan Donald Trump, her ne kadar halk oylaması sonucu seçilmiş olsa da, Amerika'da kendinden nefret eden ciddi bir kitleye sahip.

Obama'nın aksine Amerika'da sevmeyeni epey bir fazla olan Trump, başkanlık koltuğuna oturduktan sonra güvenlik konusunda Obama'ya nazaran daha fazla önlem alacağa benziyor. Bu önlemlerden biri de Trump'ın makam arabası ile alakalı.

Artık eski başkan olan Obama'da, özellikleri arasında füze geçirmeme gibi çılgın şeylerin mevcut olduğu bir makam arabası vardı. Hatta bizde bu videomuzda söz konusu aracın özelliklerinden sizlere bahsetmiştik:

Benzer özelliklerde bir makam aracı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da da bulunmakta.

Peki Trump'ın makam aracı nasıl olacak?

"The Beast" yani "Canavar" olarak adlandırılan Cadillac araç, 20 Ocak'ta, Trump'ın resmi olarak Obama'dan görevi devraldığı gün görücüye çıkacak. Şu an için özelliklerinin gizli kalması adına kamuflaj desenli olan araç, hazır olduğunda ise siyah ve gümüş renklerine sahip olacak.

Kesin bir bilgi olmasa da General Motors, "Canavar"ı yaratmak için tam 15 milyon dolar gibi inanılmaz bir rakam harcamış. Araca dair şu an için bildiğimiz özellikler ise şu şekilde:

Kurşun geçirmez camlar

Ağır makineli silahlara -hatta daha ciddi hasarlar verebilen silahlara- karşı koruma sağlayan zırhlı gövde,

Oksijen destek ünitesi ve özel yangın sistemi

Boeing 747 uçağının kapıları kadar ağır ve sağlam kapılar

Acil durumlarda göz yaşartıcı gaz topları ve ateşli silahlar

Tüm bunların dışında, yine acil ve başkana ilk yardım gerektiren durumlarda, başkanın kanının bulunduğu kan torbaları da araç içinde mevcut durumda olacak. Yani sonuç olarak Trump'ın aracı, GTA'da 5 yıldızlı durumdan bile sağ çıkabilecek şekilde tasarlanmış diyebiliriz.