Bir kişinin sesini 1 dakika boyunca sentezleyerek, o kişinin sesini taklit edebilen yeni teknoloji duyuruldu. Bu teknolojinin savaş çıkartmasından korkuluyor.

Gelecekte birçok teknolojinin geleceği biliniyor. Bu teknolojilerden bazıları günümüzde dahi bulunmuş durumda. Gözümüzle görmeden inanmayacağımız teknolojilerden bir tanesi daha duyuruldu. Montreal merkezli Lyrebird’un yeni hizmeti piyasaya sürüldüğünde dünyanın bunu nasıl karşılayacağı büyük merak konusu olmuş durumda.

Lyrebird, yeni teknolojisi ile yalnızca 1 dakikalık kayıttan ses sentezlemesi yaparak, başka birinin sesini taklit edebilen teknolojisini duyurdu. Örneğin, Amerika Başkanı Donald Trump’ın Kuzey Kore’ye savaş açtığını duyurduğu bir ses kaydı oluşturularak dünyayı kötü bir kaosun içerisine sürükleme ihtimali olan yeni teknoloji, 1 dakikalık sesini dinlediği kişiyi anında taklit edebiliyor ve bu kişiye ait farklı tonlamalar çıkartabiliyor. Donald Trump'ın sesini sentezledikleri ses dosyasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bu teknolojinin benzerini geçtiğimiz Kasım ayında Adobe’den de görmüştük aslında. Ancak Adobe, duyurduğu Project VoCo’da 20 dakikalık kayıttan ses sentezlemesi yapabiliyordu.

Çok yakın bir zamanda kullanıcılarla buluşması beklenen teknolojinin çok canlar yakacağı düşünülüyor. Teknolojiyi halka açık hale getirip herkese açık halde sunarak yalnızca kötü niyetli kişilerin erişmesini engellemek istediklerini belirten Lyrebird, gelecekte istediğimiz seslere sahip olabileceğimizi düşünüyor. Cem Yılmaz’ın Arog filminde yer alan ses değiştirme sahnesi gerçek olacakmış gibi duruyor.

İlk başlarda tepkilerle karşılaşması beklenen teknolojinin zamanla alışılarak kontrollerinin yapılabileceği konuşuluyor.