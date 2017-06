Beyaz Saray'ın sosyal medya yöneticisi Dan Scavino, bir kongre üyesini sosyal medyada azarlayarak yasaları çiğnedi.

Scavino, Nisan ayında bir tweetinde cumhuriyetçi Justin Amash'ı kötülemiş ve Amash'ı oylamada geçebilmeleri için Trump destekçilerine çağrıda bulunmuştu.

Bazı okurlara göre Scavino'nun attığı aslında masum görünen bu tweet "Hatch Act" adındaki yasayı çiğnemiş olabilir. Bu 1939 yılında yürürlüğe giren yasa hükümet görevlilerinin pozisyonlarını siyasi kampanyalarda kullanmalarını engelliyor.

Citizens for Responsibility and Ethics in Washington adlı grubun Beyaz Saray'a gönderdikleri şikayet belgesinde Scavino'nun bu tweetinin sınırları aştığı belirtiliyor.

Bu 1939 yılında çıkan yasanın günümüz dijital ortamında nasıl uygulanacağı hala merak konusu. Bu aşamada Cumartesi günü Scavino'nun kişisel hesabından atılan bu tweetin Beyaz Saray sınırları içinde gönderilip gönderilmediği önem taşıyor.

CREW'in yaptığı şikayete gönderilen resmi cevapta yapılan araştırmalar sonucu Scavino'nun "Hatch Act" yasasını çiğnediği ve bu sebeple uyarı mektubu gönderildiği belirtildi. Beyaz Saray'ın belirttiğine göre Scavino'nun Twitter hesabında yasaları çiğneyen başka bir tweet bulunmadığı da eklendi.