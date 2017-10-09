ABD, Kirliliği Kontrol Almadan Önce Nasıl Görünüyordu?

Birleşik Devletler Başkanı Donald Trump, ülkenin sanayi yüzünden çöplüğe dönmesini engelleyen çevre yasalarını kaldırmayı planlıyor. Çevreciler, bunun nasıl büyük bir hata olduğunu göstermek için 1970'lerin ABD'sine ait çevre kirliliğini gösteren fotoğraflar yayınladılar.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Obama hükumetinin başlattığı Temiz Enerji Planı’nı yürürlükten kaldırmayı planlıyor. Birleşik Devletler’in yeniden eski günlerine dönmesinden endişe eden çevreciler, ABD Çevreyi Koruma Ajansı (EPA)’nın 1971 ile 1977 arasında çekilen 80 bin fotoğraf arasından dijitalleştirdiği 15 bin fotoğrafın bazılarını yayınladılar.

Fotoğraflar, Birleşik Devletlerin ekonomik yükselişi sırasında çevre ve hava kirliliğinin ne kadar arttığını açık ve net bir şekilde gösteriyor. Öyle ki New York’da bulunan George Washington Köprüsü, sanayi fabrikalarının oluşturduğu sisten neredeyse görülemez hale geliyordu.

ABD Çevreyi Koruma Ajansı, 1970 yılında kuruldu ve amacı fabrikalar tarafından oluşturulan kimyasal atıkları kontrol altına almak; çevre, hava ve su kirliliğini engellemeye çalışmaktı. Yukarıdaki iki George Washington köprüsü fotoğrafına baktığınızda ajansın başarılı olduğunu görebilirsiniz.

Fakat Trump, Temiz Enerji Planı ile birlikte Temiz Su Yasası’nı da değiştirmeye başladı bile. Aşağıda gördüğünüz fotoğraf, 1970’lerde sanayinin gelişme süresince temiz su kaynaklarını nasıl kullanılamaz hale getirdiğini gösteriyor. Fakat EPA, Temiz Su Yasası ile içme sularını koruma altına almıştı. Eğer ABD hükumeti başarılı olursa, Temiz Su Yasası yeniden kaldırılacak.

Doğal gaz öncesinde, her evde kömür sobasının bulunduğu dönemleri belki hatırlarsınız. Kış aylarında gökyüzünde gri bulutlar oluştururduk. Kömür madenciliği, çevreyi çok daha fazla kirletirdi fakat EPA, şirketleri kontrol altına alarak kirliliği azaltmıştı. Doğal gaz ve elektrikli çözümler de gelince kömür ikinci hatta üçüncü plana düştü. Trump, kömür madenciliği şirketlerine endüstriyi yeniden canlandırmak için söz verdi.

Trump, dünyaca ünlü ve fikirlerini herkesin bildiği bir iş adamıydı ve o artık dünyanın en güçlü ekonomisinin başkanı. Tüm dünyanın temiz enerji için çalışmalar yürüttüğü ve gelecek kuşaklara daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak istediği bir dönemde, ABD Başkanı temiz enerji çalışmalarını durdurarak ne yapmak istiyor? Bekleyip göreceğiz.