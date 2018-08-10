Trump’ın Uzay Kuvvetleri İçin Tasarlanan Komik Logolar

ABD ve dünya tarihinin en sansasyonel devlet başkanı olan Donald Trump, 2020 yılına kadar Uzay Kuvvetleri (Space Force) kurulması için emir verdi. Yeni kuruluşun potansiyel logoları resmi kanallar tarafından yayınlandı. Logoların yansıttığı kurumsal kimliklerde ise birden fazla sıkıntı olunca, Uzay Kuvvetleri sosyal medyanın diline dolandı.

Donald Trump, 2016 yılında ABD’nin başına geçtiği günden beri dengesiz politikaları, yanarlı dönerli uluslararası tavırları ve ırkçılığıyla gündem yaratmaya devam ediyor. Uzay çalışmalarına büyük önem veren ABD tarihinin en zengin başkanı Trump, bu amaç uğruna ABD ordusuna bağlanmak üzere yeni bir kurumun temellerini atmak istiyor. Space Force (Uzay Kuvvetleri) adındaki bu kuruluş, uluslararası uzay sahası rekabetini tetikleyebilir.

Elbette her şeyden önce bir kurumun var olabilmesi adına gereken, normalde çok da önemsenmiyormuş gibi görünen detaylar vardı. Kurumsal kimlik bunlardan en önemlisidir, insanların ilgili kurum hakkındaki düşüncelerini belirleyen bir etmendir. Logo ise kurumsal kimlik ögelerinin başında gelir. ABD’nin Uzay Kuvvetleri için tasarladığı potansiyel resmi logo seçenekleri ortaya çıktı. Dünya kamuoyu, normalde çok farklı beklentiler içerisindeydi.

Sonuçlar, gerçekten de bir uzay ordusunu yansıtmayacak şekilde sempatik duruyor:

Logolar genel itibariyle göze hoş görünebilirler. Tekrar hatırlatmak gerekirse bu orduyla bağlantılı olacak bir kurum. Yani en azından Pentagon, CIA ya da FBI gibi ciddi bir duruşa ihtiyaç var. 2020 yılında tekrar başkanlık seçimlerine katılacak olan Trump, bu kuruluşu seçim kampanyasının bir parçası olarak kullanıyor. Kendisinin 2020 seçimlerindeki kampanyasından sorumlu adamı Brad Pascale tarafından tasarlanan logolar, sanki bir yerlerden tanıdık gibi geliyorlar

"Uzay kuvvetleri fikrinin ne kadar faydasız olduğunu bile gizlemeye çalışmıyorlar."

Hatta gerçekten de “birini unutmuşlar” gibi (Star Trek):

İşte sosyal medyadan Space Force logoları için yapılan en komik yorumlar:

"Bunları kim tasarladı, Fisher Price mı?" (Fisher-Price ABD merkezli oyuncak şirketi)

"Hepsi çocuğumun dişçiden aldığı etiketlere benziyor."

"Benim oyum bu logodan yana"

"Bunu Uzay Kuvvetleri için logo haline getirin"

"Uzayı işgal etme zamanı *dıkşın*dıkşın*"