Bugün dahi tartışılan ve şaibeli olduğu nitelendirilen ABD başkanlık seçimlerinden 2 ay önce Donald Trump ve kampanya ekibine WikiLeaks'den yayıldığı iddia edilen bazı belgelere erişimi sağlayan garip bir e-posta geldiği iddia edildi.

CNN tarafından ortaya atılan iddiaya göre gönderilen e-postanın tam olarak nereden geldiği, WikiLeaks'le gerçek bir bağının bulunup bulunmadığı veya belgelere erişim için bir anahtar içerip içermediği tam olarak bilinmiyor. Yine de, "Mike Erickson" adı altında Donald Trump ve Donald Trump Jr'ye gönderilen e-postaların Kongre araştırmacıları tarafından incelendiği söyleniyor.

E-posta'nın içerisinde bir URL ve yönlendirme sonrası karşılaşılan belgelerin şifrelerini çözmeye yarayacak anahtarın olduğu belirtildi. Ancak konuyla ilgili açıklama yapan Trump Jr, böyle bir e-posta alıp almadığını hatırlamadığını söyledi. Mesajın, Demokratik Ulusal Komite'nin ele geçirilmiş belgelerinin serbest bırakılmasından sonra ve Clinton'un kampanya başkanından gelen e-postaların yayınlanmasından önce Trump'ın ekibine gönderildiği belirtildi. CNN, e-postanın eski Dışişleri Bakanı Powell'ın belgelerine de referans olduğunu bildirdi. Zira Powell'ın hacklenen e-postaları da kamuoyuyla paylaşılmıştı ancak Trump ve ekibine gönderilen e-postanın hemen sonrasında deği.

E-posta iddialarının diğer tarafında bulunan Julian Assange, Twitter üzerinden olayla Wikileaks'in ilgisi olmadığını söyledi. Trump'ın başkan olmasından sonra ABD'de sular bir türlü durulmuyor. Özellikle ABD'nin ünlüleri başta olmak üzere siyasetin içerisinden gelmiş birçok kişi ve medya Trump'ın başkan olmasının şaibeli bir seçim sonrası gerçekleştiğini düşünüyor. Öte yandan Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği de iddia ediliyor. Başka bir açıdan Trump ile ülkenin gizli servisi arasında bir çatışmanın olduğu da öne sürülüyor.