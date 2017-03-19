  • Trump'ın Yeni Göçmen Yasağına Teknoloji Devleri Ses Çıkarmıyor!

Trump'ın Yeni Göçmen Yasağına Teknoloji Devleri Ses Çıkarmıyor!
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Trump'ın Yeni Göçmen Yasağına Teknoloji Devleri Ses Çıkarmıyor!
Facebook, Apple ve Google gibi teknoloji devleri ilk göçmen yasağına tepki gösterirken yeni göçmen yasağıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz aylarda Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Donald Trump, 7 müslüman ülkeye yönelik göçmen yasağı getirmiş ve bu ülkelerin vatandaşlarının 90 gün boyunca ABD'ye girmesini yasaklamıştı.
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Trump'ın bu yasağının üstüne bir eyalet Trump'a karşı dava açmış ve Facebook, Intel, Microsoft ve Apple gibi onlarca teknoloji devi bu imzanın altına imza atıp Trump'ı kınamıştı. Bu durum üzerine ilk yasak geçersiz kabul edilirken, Trump bazı değişiklikler yaparak göçmen yasağını tekrar yeniledi ancak yeni yasak listesinden Irak'ı çıkardı.

Bu durum üzerine Hawaii eyaleti tekrar Trump'ın yeni göçmen yasağına karşı dava açarak olayla sonuna kadar mücadele edeceklerini belirtti. Yeni yasak üzerine teknoloji devleri pek de seslerini çıkarmazken yakından tanıdığımız şirketlerden sadece Airbnb, Lyft ve Dropbox bu davanın altına imza attı. Diğer şirketlerde şimdilik bir sessizlik hakim.

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Etiketler: trump, göçmenlik
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