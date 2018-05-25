Trump'ın Yeni Projesi, Elon Musk'a ve SpaceX'e Yarayacak

Trump, başa geldiğinden beri ekonomik hamleleriyle biliniyor. Amerikan Başkanı'nın bu seferki hamlesi SpaceX'in bile işine gelecek.

Trump, özel sektör girişimcilerine yeşil ışık yakmıştı ve artık bu yalnızca ticari faaliyetler için geçerli değil. 24 Mayıs 2018 tarihinde Amerika Başkanı Donald Trump, ulaşım ve diğer aktiviteler için Uzay Politikalı Bildirgesi-2'yi imzaladı (SPD-2).

Bu bildirgede ayrıca ticari görevlileriyle uzaktan iletişime geçilecek ve ticari enstütiler düzenleneceği söyleniyordu. Bu sayede 30 gün boyunca görevliler incelenecek ve tek tek düzeltilecek. Bu sayede de SpaceX gibi devletle pek de bağlantısı olmayan özel şirketlerin de önü açılacak.

Uzmanlar, bu tür bir projenin kendilerini şaşırtmadığını dile getirdi. Çünkü Trump yönetimi ticari düzenlemelerine, ekonomik hamlelere başa geldiğinden beri önem veriyordu. Bu yüzden Trump'ın SDP-2 adlı bildiriyi imzalaması ekonomi çevrelerince oldukça olumlu karşılandı. Tesla ve Elon Musk kötü günler yaşıyor olsa da, Musk'ın bir diğer şirketi SpaceX çok başarılı çalışmalara imza atmaya devam ediyor.