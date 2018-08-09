ABD, 2020'de Uzay Kuvvetleri Kurmaya Hazırlanıyor

Donald Trump'ın geçtiğimiz aylarda verdiği talimat üzerine çalışmalara başlayan ABD yetkilileri, yeni uzay kuvvetlerinin 2020'de göreve başlamasını hedefliyor.

Donald Trump ABD Hava Kuvvetleri'nden ayrı olarak, uzaydaki rekabeti kendi lehine çevirmek ve 'güvenliği' sağlamak için bir uzay kuvvetleri kullanması gerektiğini söylemişti. 2017 senesinde de gündeme gelen ancak sonrasında gerekli onayları alamayarak kurulmayan uzay kuvvetleri konusu, Trump'ın bu isteği doğrultusunda tekrar gündeme geldi ve 2020'de hayata geçirilmesine dair yapılan planlar açıklandı.

Başkan Yardımcısı Mike Pence, uzayın artık barışçıl ve rekabetten uzak olmadığını söyleyerek, ABD'nin de bu konuda gerekli önlemleri alması gerektiğini belirtti. Özellikle Çin ve Rusya'nın uzay rekabetini kızıştırdığını ve ABD'nin uzaydaki üstünlüğünü elden bırakmaya niyeti olmadığını ima eden Pence "Silahlı Kuvvetlerimizin tarihinde bir sonraki büyük bölümü yazmanın zamanı geldi. Bir sonraki savaş sahasına hazırlanmak, ülkemiz ve halkımıza yönelik yeni nesil tehditleri caydırmak ve yenmek için Amerika'nın en iyi ve en cesurlarını göreve çağırmanın zamanı geldi. ABD Uzay Kuvvetleri'ni kurmanın zamanı geldi'' ifadelerinde bulundu.

Ancak bu kararların hayata geçirilmesi için Kongre'den onay alması gerekiyor ve Pence'de bu anlamda Kongre'den gerekli desteği beklediklerini belirtti. Geçmişte bu karara karşı çıkan ancak sonradan bir şekilde projenin destekçisi olan ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ise bir tavsiye raporu sunarak fikirlerini açıkladı.