Trump'tan Avrupa'ya Vergi Tehditi!

ABD Başkanı Trump'ın ithal çelik ve alüminyuma ek vergi getireceğini açıklamasının ardından AB cephesi ABD'ye karşı harekete geçti. Bu hamlenin ardından Trump yeni bir tehdit savurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek hafta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 oranlarında ek gümrük vergileri getirileceğini duyurması üzerine Avrupa Birliği (AB), ABD’den yapılan ihracata karşı önlemler alınacağını açıkladı.

Trump, bunun üzerine Twitter hesabı üzerinden, "AB zaten yüksek vergilerini daha da artırmak istiyorsa ve ABD şirketlerinin orada iş yapmasının önüne engel koyuyorsa biz de basit bir şekilde ABD'ye serbestçe gelen arabalarına vergi uygulayacağız. Onlar arabalarımızın (daha fazlasının) orada satılmasını imkansız hale getiriyorlar. Bu büyük ticari dengesizlik." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Ekonomistler, Trump’ın uygulayacağı gümrük vergilerinin misillemelere yol açabileceğini ve bunun da küresel bir ticaret savaşını başlatabileceği uyarında bulundular.

Trump “aptalca” olarak tanımladığı bu ticari anlaşma ve politikalardan dolayı ülkesinin ticari açığının 800 milyar doları bulduğunu iddia etti.

Trump bunun üzerine, "İstihdamımız ve zenginliğimiz bizi istismar eden ülkelere gidiyor. Liderlerimizin ne kadar aptal olduğuna gülüyorlar. Ama artık yok." paylaşımında bulundu.

Trump'ın bu açıklamaları bakalım ne gibi gelişmelere yol açacak. Peki sizce Trump verdiği kararda haklı mı? Yoksa gereksiz bir çıkışta mı bulunmuş?