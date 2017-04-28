Tüm dünya nefesini tutmuş, ABD ve Kuzey Kore arasında esen ‘savaş rüzgarları’nı takip ediyordu. Trump’tan gelen açıklamalar, bir nebze de olsa herkesin rahat bir nefes almasını sağladı.

ABD ile Kuzey Kore arasındaki ilişkiler, her geçen gün değişik bir hal almaya başlıyor. Önce her iki ülkenin sanki birbirlerine ültimatom verir gibi yaptıkları füze çıkarmaları olayın ne kadar ciddi olduğunu ortaya koymuş, ardından Kuzey Kore’nin yüzlerce füzeyi Japonya’ya doğru doğrultup ‘sıkıyorsa gelin’ demesi ortalığı iyice karıştırmıştı. ABD Başkanı Trump’ın bu konuda nasıl hareket edeceği önemliydi, zira ABD donanması son zamanlarda Kuzey Kore’ye yakın bölgelerde füze denemeleri yaparak adeta göz dağı veriyordu. Yapılan son açıklamalar ise nispeten iç ferahlatıcı.

Reuters’e bir açıklama yapan Trump, Kuzey Kore ile ABD arasında bir savaş çıkma ihtimalinin bulunduğunu fakat bunun büyük bir risk taşıdığını belirterek diplomatik yolları tercih ettiğini söyledi. Kuzey Kore’nin Devlet Başkanı Kim Jong-un hakkında da konuşan Trump, ‘sizce makul bir lider mi?’ sorusuna ‘27 yaşında babası ölüyor ve rejimi devralıyor. Ne derseniz deyin, kolay bir şey değil. Hele o yaşta. Yaptıklarını mazur göstermeye çalışmıyorum. Sadece yaptığı şeyin çok zor olduğunu söylüyorum’ şeklinde cevap verdi.

Her ne kadar ılımlı konuşmalar gelmiş olsa da ABD, Kuzey Kore tehdidine karşılık olarak Güney Kore’ye Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) yerleştirmeye başladı. ABD Pasifik Donanması’na bağlı bir nükleer denizaltı ve uçak gemisi öncülüğündeki filo da Güney Kore açıklarına ulaştı.

Her iki ülke arasında yaşanacak olası bir savaş ve de sonrası hakkında hazırladığımız videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.