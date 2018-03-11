Trump’tan 'Oyunlarda Şiddet Var!' Videosu

Geçtiğimiz günlerde oyun sektörünün önde gelen isimleriyle toplantı yapan Trump, oyunlardaki şiddeti göstermek için özel bir video derledi.

Amerikan halkının silahlanması ve şiddete meyilli olmasından Trump, özendirdiği gerekçesiyle oyunları sorumlu tutuyor. Bu nedenle Amerikan başkanı geçtiğimiz cuma günü oyun endüstrisinin liderleriyle Beyaz Sarayda bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya Nintendo, Microsoft ve Sony gibi büyük konsol üreticilerinin katılımının yanı sıra, Rockstar ve Black Isle Studios gibi büyük oyun firmaları da katılım gösterdi. Henüz tüm davetli listesi açıklanmadı, ancak Trump’ın asılsız suçlamalarını yöneltmek için derlediği video, Beyaz Saray'ın resmi Youtube hesabından paylaşıldı. Dilerseniz haberimize videodan sonra devam edelim.

Video bittikten sonra Trump katılımcılara “Bu şiddetli, değil mi?” diye sordu. Gördüğünüz üzere videoda, Call of Duty, Sniper Elite, Fallout, Wolfenstein ve Dead By Daylight gibi oyunlardan çok sayıda kare yer alıyor. Evet, bu oyunlarda bir miktar şiddet içeriği olabilir. Ancak yapılan birçok bilimsel çalışmaya göre, video oyunları insanları şiddete yöneltmez.

Uluslararası Oyun Geliştiricileri Derneği (IGDA) toplantı sonrasında yaptığı açıklamada,“Video oyunları ve şiddet arasında bağlantı olmadığını belirleyen sayısız bilimsel çalışmayı, video oyunlarının içeriğini ve sektörümüzün derecelendirme sistemini tartıştık.”dedi. Alınan kararlara ve konuşulan konulara göre muhtemelen, oyunlara daha sıkı yaş sınırlama önlemleri getirilecek ve yeni gönüllüğe dayanan önlemler alınacak.