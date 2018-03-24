Savunma Bakanı Jim Mattis'in önerdiği tasarı, trans bireylerin askerlik yapmasının uygun olmadığı düşüncesini içeriyordu. Trump ise bu düşünceyi doğru bulmuş olacak ki, tasarıyı imzaladı.

Trans bireylerin sağlık ve eğitim masraflarının orduya yük olacağını ve geçirdikleri operasyondan sonra yeni kimliklerine alışma sürecinde yaşadıkları psikolojik sürecin de askeriyeye olumsuz etki edeceğini savunan düşünceye rağmen Obama döneminde trans bireylerin orduya hizmet etmesi uygun görülmüştü ancak Trump yönetimi bu konuda aynı fikirde değil ve bir önceki tasarının büyük oranda eksik ve yanlış olduğunu düşünülüyor.

Atılan imzadan sonra LGBTI kuruluşları ve Trans hakları savunucuları tasarıya tepki gösterdi. Bunun trans bireyleri aşağılayan ve topluma hizmet için yetersiz olduklarını ima eden bir karar olduğunu söyleyen savunucular, durumun incelenip düzeltilmesi ve geri adım atılması gerektiğini düşünüyorlar. Şu an ABD ordusunda 4.000 ile 10.000 arasında trans birey yer aldığı tahmin ediliyor. Obama döneminde cinsiyet değiştiren ve orduya hizmet eden bireyler ise görevlerine devam edebilecek.

Henüz cinsiyet değiştirmemiş bireyler ise, biyolojk cinsiyetlerine bağlı kalarak orduya hizmet edebilecekler. Ancak bu kararlar LGBTI haklarını kısıtlamaya yönelik adımlara benziyor ve Trump'ın birçok konuda yürüttüğü ayrılıkçı politikaları da düşünecek olursak, bu çok da yanlış bir öngörü sayılmaz. Geçtiğimiz sene, yine Trump yönetiminin aldığı ayrılıkçı bir karar LGBTI savunucuları tarafından büyük tepki görmüş ve yargıçlar bu kararı geçersiz hale getirmişti.