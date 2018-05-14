Trump, Üretimi Durduran ZTE'nin Yasağını Kaldırmak Üzere!

Çin ve ABD arasındaki artan ticaret geriliminden en çok etkilenen firmalardan olan ZTE, ABD Başkanı Donald Trump’ın desteği ile hizmet vermeye devam edecek. Kısa süre önce Çinli şirketlere yaptırım uygulayan Trump, ZTE gibi bir devin piyasadan elini çekmesinden çekinmişe benziyor.

ABD’de ve dünyada faaliyet gösteren telekomünikasyon şirketleri için çok önemli bir ortak olan ZTE, firmaların iletişim hizmetleri vermelerini sağlayan donanımları üretiyor. Operatörlere uzun yıllardır tedarikçilik yapan Çin merkezli ZTE, ABD ve Çin arasındaki ticari gerilim nedeniyle ülkedeki faaliyetlerini durdurma noktasına gelmişti.

ABD’nin yaptırımlarının sertleştirmesi nedeniyle ZTE’nin ülkedeki faaliyetlerinin 7 yıl süreyle yasaklanması bekleniyordu. ABD hükümetinin bu kararı almak için gösterdiği nedenler arasında, Kuzey Kore ve İran’a yönelik yaptırımların ZTE tarafından çiğnenmesi de var. Hükümet, ZTE’yi ABD otoritelerini yanıltmakla suçlamıştı.

70 binden fazla çalışanıyla dünyanın en büyük telekom devlerine hizmet veren ZTE, mayıs ayının başında ABD’deki faaliyetlerine devam edemeyeceğini açıklamıştı. Pazar günü yaptığı açıklamada Trump, Çinli lider Xi Jinping ile ZTE’yi tekrar eski günlerine kavuşturmak için çalıştıklarını söyledi. Bu krizler sırasında Çin’de devam eden üretimin bir kısmı askıya alınmıştı.

ZTE’nin Ticaret Departmanı, ABD’nin teknoloji ihracatçılarıyla iş yapma konusundaki 7 yıllık yasağın askıya alınmasını istedi. Şirket, bu yasakların ZTE’nin varlığını tehdit ettiğini açıkladı. Çinli yetkililer, ABD’nin cezalarına karşı düzenleme getirmek amacıyla Trump’la görüşmek istediklerini belirttiler.

ABD, 1.2 milyar dolar para cezasına da çarptırılan ZTE’nin yokluğunda, operatör firmalarını alternatif sunamadığı için zora girmişe benziyor.

Çin ve ABD arasındaki ticari gerilimler resmileşmeye başlamadan önce, bir başka Çinli dev Huawei de ABD pazarından darbeyi yemişti. İlk olarak telefonlarının operatör firmaları tarafından faturaya ek satılması yasaklanan şirket, ABD pazarından bütünüyle bir ambargo yemişti. Bunun nedei ise Huawei’nin ABD’li şirketlerle olabildiğince sınırlı ortaklıklar kurarak, sermayeyi Çin’e götürmesiydi.

Trump, ticari anlamda ABD şirketlerinin üzerine çıkmaya başlayan Çinli firmaların gücünü azaltıp, tekel olma yolunda ilerlemek istiyor. ZTE konusunda ise biraz yelkenleri suya indirmesi, bu çalışmaların aceleyle yapıldığını gösteriyor.