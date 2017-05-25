Trump ve Papa'nın Tavırlı Görüşmesi Photoshop Kurbanı Oldu!

Trump ile Papa'nın birleşimi, Papa'nın sert tutumu ve Trump'ın tam zıt tavırları yüzünden son derece komik görüntüler doğurdu. Bu fotoğrafları gören photoshop ustaları da boş durmadı.

Dün, Papa Francis ile Amerika Başkanı Donald Trump bir araya geldi. Kişilikler olarak birbirinden çok uzak iki kişinin pek anlaşabildiğini söyleyemeyiz. Trump’ın Papa’yı daha önce “utanç verici” olarak nitelendirmesi, bu olayın yaşanma sebeplerinden olabilir. İkilinin görüşmesinde çekilen bir fotoğraf var ki, tarihe kazınacak kadar ilginç. Papa’nın hayattan bezmiş yapısı ve Trump’ın bir çocuk gibi mutlu olduğu kare, photoshop kurbanı oldu. Öncelikle fotoğrafın orijinali bu şekilde;

Papa ve Trump’ın komik halleri için yapılmış birçok özel fotoğraf bulunuyor. İşin ilginci bu fotoğrafların birçoğu olaya tam şekilde uyuşuyor. Örneğin, aşağıda gördüğünüz fotoğrafı Kanada’da fotoğraf tasarımcısı James White tasarladı.

İlk bu fotoğrafı gösterseydik, çocuk muhtemelen gözünüze çarpmayacaktı. Tabii herkes fotoğraflar üzerinde bu kadar sakin davranmadı. Bazıları çok daha çılgın fikirler sundular. Karşınızda, iki dünya liderinin buluşmasından çıkan muhteşem photoshop çalışmaları;