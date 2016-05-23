Trump ve Putin'in Kafasını Taşıyan Nokia 3310!

Rus firmasının Nokia 3310'u değerli metallerle ve dünya liderleriyle sentezlemesi: Nokia 3310 Caviar Edition

Nokia'nın klasik modelinin yeni versiyonu olan Nokia 3310, Rus Caviar firması tarafından değerli ve dayanıklı metallerle yeniden şekillendirildi. Üzerine de Donald Trump ve Vladimir Putin yerleştirildi.

Titanyum, çelik ve altından yapılan telefonun iki ülke liderinin dostluğu gibi oldukça dayanıklı olacağını söyleyebiliriz. Aynı firma tarafından sadece Putin'in yüzüne sahip bir 3310 modeli de sitelerinde satışa sunulmuş durumda. Üzerinizde ülke liderlerinin yüzünü ve sağlam bir Nokia'yı taşımak tabi ki bir bedel karşılığında geliyor. Bu durumdaki bedel tam olarak 2.464 dolar. Sadece Putin işlemeli olan modeli almak yerine iki dünya liderini aynı fiyata almak bizim için daha karlı olacaktır.

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