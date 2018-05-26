Trump, ZTE’yi Zora Sokacak Yaptırımlarını Duyurdu!

ABD Başkanı Trump, ZTE’nin yeniden ABD pazarına girmesi ve ABD’li şirketlerle ticaret yapması için yönetiminin değişmesi ve 1.3 milyar dolar ceza ödemesi gerektiğini belirtti.

Nisan ayında Çinli firmalara ağır yaptırımlar uygulayan ABD ve Trump, bu sert politikalarında yavaş yavaş geri adım atıyor. Bu süreçte çok büyük yaralar alan ZTE, ABD ile Çin’in arasındaki işi düzeltmesinin ardından arada kalmış bir firma olarak dikkat çekti.

Trump, ZTE’nin yasadışı yollarla İran’a mal gönderdiğini ve bu sebeple ABD üzerinde yasaklandığını, akıllı telefonlarında ABD teknolojisini kullanamayacağını ve bir dizi yaptırım uygulanacağını açıklamıştı. Daha sonrasında bu zorlayıcı tavırlara dayanamayan ZTE, ABD’den çekilmek zorunda kalmıştı. Hatasının ne olduğunu anlayan Trump da, şirketi yeniden gerçek potansiyeline ulaştırmak için çalışmalara başladı.

“Çin başbakanı Xi ve ben, büyük bir telefon şirketi olan ZTE’yi görevine en hızlı şekilde döndürmek için birlikte çalışıyoruz. Çin’de çok fazla işçi çıkarıldı.” diyen Trump, yaptığı son açıklamada şirkete 1. 3 milyar dolar ceza vereceklerini söyledi. ,

Trump, açıklamasında; “Senatör Schumer ve Obama Yönetimi, telefon şirketi ZTE’nin herhangi bir güvenlik kontrolü olmadan büyümesine izin verdi. Bunun önüne geçerek yüksek düzeyde güvenlik garantileri, yönetim kurulu değişikliği ve 1.3 milyar dolar ceza ödeyerek yeniden ABD ürünlerini satın alabilirler” dedi.

Trump’ın koyduğu koşullara göre ZTE, ABD’ye 1.3 milyar dolar ceza ödeyecek ve şirketin başındaki isim dahil tüm yönetimini değiştirecek. ZTE’nin Trump’ın bu isteklerini yerine getirip getirmeyeceği şu an için bilinmiyor, ancak Intel, Qualcomm gibi şirketlerle iş birliği yaptığını düşünürsek şirketin bu noktada eli kolu bağlı gibi duruyor.