TSK, Zeytin Dalı Harekatı’nda askerimizden önce öncü kuvvetler olarak hareket edecek insansız kara araçlarını envanterine ekleyecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin devam ettirdiği Afrin operasyonunda kullanılan insansız hava araçları(İHA) askerlerimize çok yardımcı olunca, kısa süre içinde karada da insansız araçlar kullanmaya başlama kararı alındı. Kısa süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karada da insansız tanklar kullanmamız gerektiğini söylemesinin ardından, tank olmasa da savaş alanında bize büyük katkı sağlayacak araçlar üretilmeye başladı.

20’den Fazla Araç Afrin’de Göreve Başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ardından Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir de yakın zamanda insansız kara araçlarının savaş alanında olacağını açıkladı. 20’den fazla aracın yakın zamanda TSK’ya teslim edileceğini açıklayan Demir, bunların Zeytin Dalı Harekatı’nda kullanılacağını açıkladı. Yapılan anlaşmalar sonucunda TSK’nın envanterine ilk olarak Katmerciler firması tarafından geliştirilen Uzaktan Kumandalı Atış Platformu(UKAP) girecek.

İki Türlü Komuta Sistemi

İnsansız kara aracı, iki farklı kumanda tipiyle kullanılacak. Kısa mesafelerde kullanılması için bir el kumandası bulunan cihazın uzun mesafelerde kullanılabilmesi için uydu kontrolü mevcut. Yapılan açıklamaya göre, uydu kontrolüyle mesafe sınırı olmadan araç kontrol edilebiliyor. Bu noktada tek sıkıntı, aracın kısa mesafe kumandasında çok daha anlık tepkiler verebilmesi. Uzak görevlerde işin içine uydu hızı girebiliyor. Ayrıca, sinyal bozucularla insansız hava aracını teröristlere kaptırabilme ihtimali de bulunuyor.

Çok Amaçlı Kullanım

Katmerciler, insansız kara aracını geliştirirken modüler bir yapı kullandılar. Gerektiğinde gözden çıkarılabilecek araç, ihtiyaca göre her görevi yerine getirebiliyor. Yeri geldiğinde ateşli silah olarak kullanabildiğiniz UKAP, gerektiğinde kameralarla donatıp gözlem yapması için gönderilebiliyor.

UKAP Gelişiyor

UKAP, şu anda hala erken erişimde sayılabilecek bir ürün. Gelecek versiyonlarında dar sokaklara girip çıkabilmesi için ufalıp büyüyebilen parçalar geliştirmek isteyen Katmerciler, drone’larla birlikte çalışacak araç için çok geniş bir görüş alanı sunmayı hedefliyor.

Teknik Özellikleri

Her şeyde olduğu gibi bu ürünün de teknik özellikleri var. Saatte 25 kilometre hıza ulaşan UKAP, 3 ton gibi çok büyük yükleri taşıyabiliyor. Normal şartlarda 5 saat giden şarj kapasitesi, jenaratörle 8 saate kadar yükseltilebiliyor. İnsansız kara aracı, özellikle Afrin şehrinin içine girdiğimizde öncü kuvvetler olarak askerimize istihbarat toplaması açısından büyük önem taşıyor.