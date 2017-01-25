TSK’nın Gururu SOLOTÜRK’ten F-16 ile ‘Yavaş Uçuş’ Rekoru!

TSK’nın gösteri ekibi SOLOTÜRK, 2017 yılında yapılacak gösteri sezonu kapsamında F-16 ile Yavaş uçuş hareketinde saatte 185 km/saat hızla hareket ederek yeni bir rekora imza attı.

Dünya genelinde F16’larla gösteri yapabilen sayılı akrobasi timlerinden olan TSK’ya bağlı SOLOTÜRK gösteri ekibi, bu yılki gösteri sezonu kapsamında bir rekora imza attı.

2011 yılından beri gösterilerine devam eden SOLOTÜRK’ün bu sefer yaptığı hareketin zorluğu, F-16 uçağının iniş kalkış sürati 300 km/h iken uçağın 210 km/h ile seyirci önünden selamlama geçişi olan "Yavaş Uçuş" ile geçmesini sağlamalarıydı. SOLOTÜRK pilotları Yüzbaşı Erhan Günar ve Yüzbaşı Serdar Doğan, uçağı saatte 180 km hızla sürmeyi başararak hem kendi hem de F-16 ile gösteri yapan diğer ülkeler tarihinde bir rekora imza attılar.

Geçtiğimiz yıl dünyanın en prestijli hava gösterisi olarak kabul edilen İngiltere’deki Air Tattoo Hava Gösterisi’nde aynı ekip (SOLOTÜRK), aynı hareketi saatte 220 km hızla gerçekleştirmişti. Bu hıza rağmen İngiliz basını, ekibimizden övgüyle bahsetmişti.