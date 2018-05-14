TSK, Personeline Özel 'Çok Güvenlikli Cep Telefonu' Üretecek

Bünyesindeki yerli teçhizat sayısını günden güne artıran Türk Silahlı Kuvvetleri, şimdi de personeli için güvenliği yüksek telefonlar üretmeyi planlıyor.

Son yıllarda envanterindeki yerli ve milli üretimi teçhizatların oranını git gide artıran Türk Silahlı Kuvvetleri, bir önemli projeye daha adım atmak üzere. TSK personelinin görev bölgelerinde iletişim ihtiyaçlarını giderebilmeleri ve daha güvenli bir şekilde kullanım sağlamaları için telefon geliştiriliyor.

'Emniyetli Cep Telefonu Projesi' olarak adlandırılan bu proje dahilinde geliştirilen telefon, yazılımsal olarak da yerli dokunuşlara sahip olacak. Güvenliğin sağlanması için iletişim yazılımlarının Türk yazılımcılar tarafından geliştirileceği belirtiliyor. Ancak bu yazılım PTT Messenger mı yoksa TSK'ya özel farklı bir uygulama mı olacak, bu henüz bilinmiyor.

Proje kapsamında geliştirilen bu akıllı telefonlar, öncelikle kritik bölgelerde görev yapan askerlerimize dağıtalacak. Projeyle eş zamanlı olarak geliştirilen Emniyetli Uydu Telefonu Projesi de çok yakın zamanda hayata geçirilecek.