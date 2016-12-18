TSK ve EGM'nin Zırhlı Araçları Kafes Zırhla Korunacak

ROKETSAN, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kara araçlarının roketatar saldırılarından korunması için kafes zırh üretecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait araçların korunması için ROKETSAN, TSK ve EGM'ye ait kara araçlarının korunması için kafes zırh üreteceğini açıkladı. Zırhlı araçlar için tasarlanan bu proje, zırhlı araçların savunmasını daha da arttıracak nitelikte.

2016'nın başlarında Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın teklif için çağrı dosyası yayınladığı Zırhlı Araçlar İçin Esnek Katmanlı Kafes Zırh Sistemi Projesi çerçevesinde çalışmalarına başlayan ROKETSAN, bazı tanklarda ilk uygulamalarını tamamladı.

Böylelikle roketatarlara karşı dayanıklılığı artacak kara araçları, çok daha sağlam yapıya sahip olacak ve aslında araçlardaki zırh da ayrı bir zırhla korunacak. Üstelik bu sistem uygun fiyatlı ve gerçekten de iş görüyor.