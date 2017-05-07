TSK'ya Özel Kamikaze Drone'lar Geliyor!

TSK envanterindeki insansız hava araçlarına son derece önemli özelliklere sahip 3 yenisi daha ekleniyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Savunma Sanayii Müsteşarlığına sistem mühendisliği, teknik destek, proje yönetimi, teknoloji transferi, lojistik destek hizmetleri veren Savunma Teknolojileri ve Mühendislik AŞ (STM), son dönemlerde TSK envanterinde sayısı giderek artan insansız hava araçları konusunda bir yeni adım daha atıyor.

STM, bu kez ülkemizde bir ilk olacak kamikaze ve gözetleme maksatlı otonom drone sistemlerini 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2017) sergileyecek.

İsimlerini, öz Türkçe savunmayı hedefleyen askeri ikonlardan alan 'Alpagu', 'Kargu' ve 'Togan'dan alan drone'lar, tamamen Türk mühendisleri tarafından üretilmiş durumdalar. Bu yıl göreve hazır hale gelmeleri planlanan drone'ların üçü de farklı özellikleri ile dikkat çekmekte.

Alpagu

Asimetrik harp ve terör ile mücadele operasyonlarında en önemli ekipmanlardan biri olarak kullanılacak Alpagu, hem otonom hem de manuel olarak kullanılabilmekte. Diğer iki drone'dan farklı olarak sabit kanatlı olan Alpagu, kendine has bir lançer düzeneği ile fırlatılabiliyor. Oldukça hafif ve kompakt olan Alpagu, sadece 45 saniye gibi bir sürede hazır hale gelmekte. Eş zamanlı görüntü aktarımı sağlayan Alpagu, hem kamikaze görevlerinde hem de keşif görevlerinde kullanılabilmekte. Drone'un adı ise öz Türkçe'de 'tek başına düşmana saldıran yiğit' anlamı taşımakta.

Kargu

Yüksek performanslı hareket edebilmesi ve hareketli hedeflere yönelik kamikaze özelliği ile öne çıkan Kargu, hem gece hem de gündüz operasyonlarında kullanılabilmekte. Döner kanatlara sahip olan Kargu, tıpkı Alpagu'da olduğu gibi otonom veya uzaktan kumandayla kullanılabiliyor. Ayrıca mühimmatı da arazide kolaylıkla değiştirebilen Kargu, lazer mesafe bulucu, görev iptal, acil imha gibi özelliklere de sahip. Drone'un adı, eski Türkçe'de 'dağ başındaki gözlem kulesi' ve 'atmaca' anlamına gelmekte.

Togan

30 kat optik yakınlaştırma özelliğiyle keşif ve gözetleme görevlerinde en önemli silah olarak ön plana çıkan Togan, operatörsüz uçuşlar gerçekleştirebilerek hareketli ve hareketsiz tehditleri algılayıp, sınıflandırabiliyor. Gece ve gündüz operasyonlarında kullanılabilen Togan, 40 dakika boyunca da havada kalabiliyor. Togan'ı diğer drone'lardan ayıran en önemli özellik ise yapay zeka algoritmasının en yoğun şekilde kullanıldığı drone olması. Togan'ın adı ise eski Türkçe'de 'doğan' anlamına gelmekte.