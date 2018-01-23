TSMC, Apple'a 2020'de 5nm, 2022'de 3nm İşlemciler Üretecek!

iPhone ve iPad'lerin işlemcilerini üreten şirket olan TSMC, 2020 yılında 5 nanometre, 2022 yılında ise 3 nanometre işlemcilerin seri üretimine geçecek.

İşlemci üretiminde dünya lideri olan Tayvanlı şirket TSMC, iPad Pro’da kullanılan A9X işlemcisinden bu yana Apple’ın tek işlemci tedarikçisi konumunda bulunuyor ve gelen raporlara göre şirket, bu ‘hazineyi’ kaybetmemeye kararlı.

Digitimes’ın yayınladığı rapora göre TSMC, 2019 yılında 5 nanometre üretim süreci için testlere başlayacak ve 2020’de seri üretime geçecek. Şirket, aynı yıl yüzlerce mühendis ile 3 nanometre üretim süreci için çalışmalara başlayacak ve 2022 yılında seri üretim başlayacak.

Apple, cesur bir hamle ile iPhone 7, 8 ve X’un işlemcilerini üretmesi konusunda yalnızca TSMC ile anlaşmış, tabiri caiz ise Samsung’u oyunun dışına itmişti. Gelen bilgilere göre Samsung pes etmemekte ve Apple ile yeni bir anlaşma sağlama konusunda kararlı.

Güney Koreli teknoloji devi, gelecek iPhone modellerinde Apple ile kısmen de olsa bir üretim anlaşması sağlamak için 4 nanometre üretim süreci üzerinde çalışıyor. Samsung, şu anda iPhone X’un OLED ekranlarının tek tedarikçisi konumunda bulunuyor.

TSMC’nin Samsung ile başlatacağı rekabetin alanı da bu olacak. Gelen bilgilere göre Tayvanlı şirket Apple ile birlikte Samsung’un OLED ekran üretim payını düşürmek için microLED ekranlar üzerinde çalışıyor. Fakat şu an için Samsung tüm üretim gücüne sahip.