Tayvanlı yonga şirketi TSMC, 7nm mimariye sahip A12 işlemcileri üretmeye başlayacak. Bu işlemcilerin, bu sene çıkacak Apple cihazlarında kullanılması bekleniyor.

Ortaya çıkan yeni bilgilere göre Apple, TSMC’yle A12 yonga setlerinin üretimi için anlaşmaya vardı. iPhone 9, iPhone Xs ve iPhone Xs Plus cihazlarına güç vermesi beklenen yonga seti, bazı yenilikleri de beraberinde getirecek. Dünyanın ilk 7nm mimarisi ile üretilen işlemcisine sahip olacak A12, Apple’ın rakiplerinin bir adım önüne geçmesini sağlayacak.

Ortaya çıkan bilgilere göre TSMC, geçen sene 7nm yonga üretimini yapabilir kapasiteye gelmişti. Şirket, bu sene bu teknolojinin meyvelerini toplamaya karar verdi. TSMC 7nm mimarisine geçse de, yonga setleri bu süreci eşit şekilde koruyamıyor. Samsung’un elinde bulunan 8nm işlemci ise, her durumda süreci eşit şekilde tamamlayabiliyor. Bu da Samsung yongalarını bir adım öne götürüyor. Buna rağmen Samsung’un elindeki bu teknoloji, gelecek yıla kadar hazır olmayacak.

Apple bu yıl TSMC tarafından üretilen 7nm teknolojisini kullansa da, şirketin önümüzdeki sene için geliştirilecek A13 yonga setinde Samsung’la ortak bir iş yapabileceği düşünülüyor. Apple'ın gelecek sene ne yapacağı belli değil, ancak bu sene kurulan ortaklık TSMC'nin de rekor seviyede kâr elde etmesini sağlayacak. TSMC’nin 7nm yonga üretimi, teknoloji sektörü açısından çok büyük bir adım olarak görülüyor. Bu sebeple Apple’ın A12 yongalarının neler yapacağı büyük merak konusu. Eğer istenen performans sağlanamazsa, önümüzdeki yıllarda Apple’ın farklı ortaklıklar kurduğunu görebiliriz. Ancak bu sene TSMC ile Apple anlaşması, yonga üreticisine çok yüksek bir kâr elde ettirecek. Hatta bu kâr oranının, şirket tarihinin en yüksek kârı olması bekleniyor.