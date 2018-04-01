Tsubasa Bugün İtibarıyla Ekranlara Geri Dönüyor!

Küçüklüğümüzün efsane kahramanının bugün ekranlara dönüşü, 'Bekledik bunu çok bekledik!' dedirtecek cinsten.

Çocukluğumuzda her sabah 6 sularında uyanıp adeta gözlerimizi kırpmadan izlediğimiz, bölüm kaçırdığımızda kendimizi yiyip bitirdiğimiz ve bazı bölümleri sadece yokuş yukarı koşulması ve tek şutu kaleye bile gitmeden bitmesine rağmen gönlümüzdeki yeri farklı olan Tsubasa geri dönüyor.

Geçtiğimiz aylarda haber yayılmış ve Dünya Kupası 2018'i konu alacak bir yapım geliştirildiği ortaya çıkmıştı. Buna göre gelen yeni haberlere yapım 2 sezon ve 24 bölüm sürecek ve yapım içerisinde Messi ve Ronaldo da yer alacak. Gelen bilgiler animenin bugün başlayacağını gösteriyor. Hatta yapımla alakalı yeni bir fragman da yayınlanmış durumda:

Tsubasa'nın yeni bölümlerinin Türkiye'de de yayınlanacağı söyleniyor ama şu an için herhangi bir tarih belirtilmiş değil. Siz ne düşünüyorsunuz? Tsubasa'nın geri dönüşüne siz de sevindiniz mi?