Rusya’da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası öncesinde 90’lı yılların unutulmaz çizgi filmi Tsubasa, bu sefer farklı karakterlerle ekranlara geri dönüyor.

Çocukluğu 90’lı yıllarda geçip de Tsubasa’yı izlemeyen bir kişinin bile olduğunu düşünmüyorum. Futbolu sevin ya da sevmeyin Tsubasa, dönemin tartışmasız en popüler ve en çok izlenen ilk 3 çizgi filmi arasında yer alır. Oozora Tsubasa, Kojiro Hyuga, kaleci Genzo Wakabayashi ve Taro Misaki ismindeki ana karakterlerden oluşan manga serisi, popüler olduktan sonra aynı isimle anime olarak da uyarlanmıştır.

İşte bu unutulmaz çizgi filmin yaratıcıları, 2018’de Rusya’da düzenlenecek Dünya Kupası öncesi toplam 24 bölümden oluşan 2 sezonluk çizgi film hazırladı. Konusu Dünya Kupası’na katılma serüveniyle başlayacak filmde Tsubasa, bu sefer Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve kaleci Manuer Neuer gibi yıldız futbolcularla karşı karşıya gelecek.

1980’li yılların ortasında dünyada büyük bir hayran kitlesine ulaşan Tsubasa, ülkemize ise 1990’lı yıllarda gelmiş ve en çok izlenen çizgi filmler arasında yer almıştı.