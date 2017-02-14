Rekabet Kurumu tarafından TTNET’e açılan soruşturma 4054 sayılı kanunun 6. maddesine dayanıyor. Peki gerçekten Türk Telekom markası maddede geçtiği gibi “hakim durumunu kötüye kullanma” girişiminde mi?

2006 tarihinde İSS lisansı alarak faaliyetlerine başlayan TTNET A.Ş. 2016’nın ilk günlerinde Türk Telekom’un aldığı tek marka kararı ile Türk Telekom adını alarak yoluna devam ederken şu anda Türkiye internet piyasasının 3’te 2’sini kapsayan bir büyüklükte internet hizmeti vermeye devam ediyor.

Her 3 internet kullanıcısının 2’si Türk Telekom kullanmakta iken kalan 1 kullanıcı ise yoğunluk olarak Turkcell Superonline olmak üzere diğer hizmetleri tercih etmekte. Haliyle bu kadar büyük bir kitleye, aynı zamanda Türkiye’deki fiber altyapının önemli bir kısmına sahip olan Türk Telekom’a karşı adım atmaya çalışan Turkcell, Türksat, Vodafone ve diğer İSS’ler bu noktada TELKODER ile beraber “Ortak Altyapı Şirketi”ni kurarak birbirlerine kolaylık sağlamak istese de Türk Telekom bu yapıya dahil olmak istememişti. Aynı zamanda Borusan, Smile, Global, Grid, Koç, Turkcell ve TürkNet de TNAP, yani Türkiye Network Altyapı Platformu'nu kurmuştu.

Ardından özellikle Turkcell cephesinden gelen “Türk Telekom hizmetlerimizi engelliyor” tarzı açıklamalar ile gündeme gelen olaylarda söylentilere göre Türk Telekom kendi altyapısını sunduğu yerlerde diğer İSS’lere izin vermezken, bazı iddialara göre de belediyelerin daha önce Türk Telekom tarafından yapılan fiber altyapı kazı çalışmalarını diğer İSS’ler için izin vermeyerek engel olmakta. Bu noktada Türk Telekom altyapısını kullanarak ulaşamadıkları yerlerde hizmet vermeye çalışan İSS’ler, Türk Telekom’a muhtaç kalma durumu olmasını kötüye kullanmakta.

Daha açık anlatmak gerekirse -ki bu noktada TT altyapısı üzerinden farklı İSS’lerden hizmet alan kullanıcılar iyi anlayacaktır- bir örnekle bu durumu anlatalım;

Örneğin ben TT altyapısından Turkcell Superonline hizmeti alan bir kişi olayım. Bu noktada hizmette yaşayabileceğim hat sorununda Superonline’ın müşteri hizmetlerine ulaştığımda maalesef altyapı Türk Telekom’un olduğu için müşteri hizmetleri direkt olarak hizmet veremiyor. Bu noktada -özellikle teknik ekibin kontrol etmesi gereken durumda- Türk Telekom diğer İSS’lerden gelen istekleri durmadan sona atarak ertelediği için benim yaşayacağım olası bir sorun normalde 1 günde hatta maksimum 2 günde çözülecekken bir ay boyunca çileli bir iş haline dönüşüyor.

Hatta benzer durumu evini taşıyan arkadaşım bizzat yaşadı. Evini taşırken haliyle Superonline’dan aldığı internetini taşımak isteyen arkadaşım, daha önce haberini de yaptığımız “Boş port yok” geyiği ile taşınmasına rağmen kullandığı interneti taşıyamadı.

Bu durumda Türk Telekom’un hem haklı hem de haksız bir durumda yaptığı iş erteleme ve iteleme işlemleri Turkcell, Vodafone ve Türksat gibi firmaların “Bu adamlar bir sorunu bile bir ayda çözemiyor” durumuna getirdiği için kullanıcılar “Abi madem Türk Telekom altyapısı var, Türk Telekom’a geçerim, kafam rahat olur” gibi bir düşünceyle birer ikişer kullanıcı kaybetmelerine neden olmakta.

Sonuç olarak Türk Telekom’un girdiği sokağa girmekte güçlük çeken diğer İSS’ler, aynı zamanda bu hizmeti TT üzerinden vermek istediklerinde de doğrudan ya da dolaylı olarak yaşanan sorunları çözmekte TT kaynaklı güçlük çektiği söyleniyor.

Bu noktada Rekabet Kurumu’nun 4054 sayılı kanundaki 6. maddenin a ve b bendine baktığımızda ise;

a) Ticari faaliyet alanına başka bir teşebbüsün girmesine doğrudan veya dolaylı olarak engel olunması ya da rakiplerin piyasadaki faaliyetlerinin zorlaştırılmasını amaçlayan eylemler,

b) Eşit durumdaki alıcılara aynı ve eşit hak, yükümlülük ve edimler için farklı şartlar ileri sürerek, doğrudan veya dolaylı olarak ayrımcılık yapılması,

gibi iki durumun ortada dolaşan söylemler ve kullanıcıların yansıttıklarına göre yaşandığını görmekteyiz.

Peki Bu Soruşturma Ne Olacak? Türk Telekom’a Ceza ve Yaptırım Gelir Mi?

Bu noktada her şey Rekabet Kurumu’nun yapacağı araştırma ve incelemeler sonucunda ortaya çıkacak. Yani yukarıda saydığımız örnekler ve söylemlerin gerçekliğini Rekabet Kurumu görüp “Evet, bu iddialar doğru” derse Türk Telekom’a ciddi bir ceza ve yaptırım kapıda olabilir.

Fakat, bir diğer yandan tam tersi bir durumun ortaya çıkmasıyla “Türk Telekom’da 4054 sayılı kanunun 6. maddesi olan “Hakim Durumun Kötüye Kullanılması”na ilişkin herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır.” tarzı bir açıklama ile hiçbir ceza vermeden konuyu da kapatabilirler.

Bunu ancak zaman içinde ve Rekabet Kurumu’nun soruşturmanın sonucunu açıklamasının ardından göreceğiz.

Ancak burada odak noktası her ne kadar Türk Telekom olup, Turkcell, Vodafone ve Türksat’ın masum görünmesi gibi bir yazı olsa da tüm İSS’lerin çıkar ve kar noktasında birçok hataları ve saçma eylemleri olduğunu hepimiz biliyoruz.

Yani bu soruşturmadan gelecek sonuç bazı şeyleri değiştirebilecek olsa da hizmet sektöründe olan firmalar; işlerini ve adımlarını sadece kar değil gerçekten kullanıcı memnuniyeti odaklı bir şekilde yapmayı seçerlerse işte o zaman cefasını çeken kullanıcıların ve müşterilerin daha iyi bir hizmet alabileceğini göreceğiz gibime geliyor.