Linux tabanlı yerli işletim sistemi Pardus, TÜBİTAK desteği ile gelişmeye devam ediyor. İşletim sisteminin 15 binden fazla bilgisayarda çalıştığı açıklandı.

Günümüzde en çok kullanılan işletim sistemi Android ve Windows olarak dikkat çekiyor. Mobil sektörü Android’in hakimiyeti altındayken, PC yıllardan beri Windows liderliğinde devam ediyor. Türkiye dahil tüm dünya, genellikle bu işletim sistemlerini tercih ediyor.

Bu kadar insan Windows’a o kadar alıştı ki, çoğu insanın TÜBİTAK tarafından sağlanan Linux tabanlı Pardus işletim sisteminden haberi bile yok. Durum böyle olunca TÜBİTAK ULAKBİM kolları sıvamaya karar verdi. Ülkemizde 15 binden fazla bilgisayarda milli işletim sistemi Pardus’a dönüş sağlatmayı başaran TÜBİTAK, kurumlar başta olmak üzere pek çok kişinin bu işletim sistemini tercih etmesi için çabalıyor.

Milli işletim sistemi ilk olarak 2003’te GNU/Linux temelli, açık kaynak kodlu bir sistem olarak oluşturulmuştu. Bunca yıldan beri hala istenilen konuma getirilemeyen Pardus, TÜBİTAK ULAKBİM bünyesinde geliştirilmeye devam ediyor.

Pardus’un kamu kuruluşlarında kullanılması için eğitim ve farkındalık çalışmalarına başlayan TÜBİTAK, tüm ülke kurumlarının yerel işletim sistemine geçmesini istiyor.

TÜBİTAK ULAKBİM’in sunduğu destek sayesinde 15 binden fazla bilgisayarda kullanılmaya başlayan Pardus, gelecekte bu rakamı çok daha yukarılara taşımak istiyor. Peki, siz daha önce Pardus işletim sistemini kullandınız mı? Ülke olarak en azından kurumsal anlamda Pardus’a geçmemiz gerekir mi? Yorumlarınızı bekliyorum.