TÜBİTAK Yarışlarında Yıldız Teknik Üniversitesi Birinci

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim ve Toplum Dairesi Başkanlığı'nca, bu yıl 14'üncüsü yapılan Alternatif Enerjili Araç Yarışları'nda, otonom kategorisinde birinciliği Yıldız Teknik Üniversitesi kazandı.

Körfez Yarış Pisti'ndeki yarışlarda, ilk kez bu yıl gerçekleştirilen otonom (sürücüsüz) kategorisinde Gümüşhane, Karabük, Pamukkale, Selçuk ve Yıldız Teknik üniversitelerinin takımları yarıştı.

Araçların, 120 metrelik parkuru, yol kenarı ve sonunda bulunan engellere çarpmadan tamamlamanın mücadelesini verdiği kategoride, her ekibe üçer hak tanındı. Parkuru hatasız ve en çabuk tamamlayan Yıldız Teknik Üniversitesi, bu kategoride birinciliği elde etti. Parkuru tamamlayamayan öteki ekipler ise sıralamaya giremedi.

Yarışlar, yarın; elektromobil kategorisinde 39, hidromobil kategorisinde 8 aracın final mücadeleleri ile sona erecek.

Düzenlenen ödül töreninde, otonom araç kategorisi birincisine 15.000 TL, en az enerji tüketen ve en verimli araç olma adına mücadelenin verileceği elektromobil ve hidromobil kategorilerinde birinci olan takımlara 25.000 TL verilecek. Yarışlarda, takımlara 15.000 TL'ye değin 'Yerli Ürün Teşvik' , 'En İyi Teknik Tasarım' ve 'En İyi Görsel Tasarım' ödülleri de dağıtılacak.