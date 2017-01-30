Dünyanın İlk ‘Elektrik ve Bor’ ile Çalışan Otomobili: Boren

DMA, TÜBİTAK MAM ve Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Türkiye’deki teknolojilerden faydalanılarak dünyanın ilk elektrik ve borla çalışan hibrit otomobilini geliştirdiler.

TÜBİTAK MAM ve Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, DMA’nın da üstlendiği proje ile birlikte elektrik ve sodyum bor hidrür ile çalışan Boren isimli bir otomobil geliştirdiler. Bu iki teknolojinin entegrasyonunu DMA sağlarken sodyum bor hidrürden hidrojen elde edilecek pilin ise TÜBİTAK MAM ve Bor Enstitüsü geliştiriyor.

Kasasında motor, şanzıman, egzos sisteminin olmadığı aracın kablo için gerekli altyapısı ise DMA tarafından yapıldı. Kasasına bataryaların konulması için özel bir alan ayrılan aracın toplam proje maliyeti ise bir milyon dolar’ın üzerinde.

Yakın bir zamanda lansmanı yapılacak olan araç, geleceğin teknolojisi olarak görülen hidrojen ve elektrik enerjisiyle birlikte çalışıyor. DMA’nın geliştirdiği elektrik motoru 53 kW ile saatte 450 kilometre kadar yol katedebiliyor. Şunu da ayrıca belirtelim: Tesla’nın geliştirdiği elektrik motoru 75 kW ile 426 km yol katediyordu.

Yapılan araştırmalar hidrojenin diğer tüm yakıtlardan ortalama 3 kat daha ucuz olduğunu, gelişen ve de gelişecek olan teknolojiyle birlikte kullanım alanının daha da gelişeceğini gösteriyor.