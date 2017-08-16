TÜBİTAK’ın ‘Ayın Matematik Sorusu’nu Çözmek İsteyenler?

TÜBİTAK’ın her ay yayınladığı ve doğru yanıt verenlere ödül verdiği sorulardan Ağustos ayına ait olanını çözebilecek misiniz?

Dünya genelinde yapılan araştırmalar ve ülkemizdeki sınavların açıklanan sonuçları gösteriyor ki matematik, pek de üstesinden gelebildiğimiz bir ders değil. Fakat son LYS sınav sonuçları gösterdi ki birçok öğrenci, matematik sorularının tamamını doğru çözmeyi başardı. Bu, önceki yıllara göre elde edilmiş en iyi sonuç olarak göze çarpıyor.

Matematikle aramız kağıt üzerinde böyleyken TÜBİTAK, ülkedeki matematikseverlerin her ay heyecanla beklediği bir yarışma düzenliyor. ‘Ayın Matematik Sorusu’ adıyla düzenlenen yarışmada katılımcılar, sorulan soruyu cevaplayan ilk 10 kişi içerisinde olmaları halinde hediye olarak TÜBİTAK’ın popüler bilim kitaplarını kazanıyorlar.

Bu ayki soru şöyle: “Ormandaki 100 cüceden her birinin tam olarak 3 cüceyle arkadaş olduğunu bilen, fakat kimlerin kimlerle arkadaş olduğunu bilmeyen Keloğlan birkaç cüceyi geziye davet edecektir. Geziye katılan cücelerin en az ikisinin arkadaş olmasını isteyen Keloğlan bunun için geziye en az kaç cüce davet etmelidir?”

Sorunun cevabını şuradaki bağlantıya tıklayarak gönderebilirsiniz. Belki aradan biraz zaman geçtiği için doğru cevabı gönderseniz de ilk 10 kişi içerisinde yer alamayabilirsiniz, yine de cevaptan emin olanların göndermelerini tavsiye ederim. Ne olacağı hiç belli olmaz.