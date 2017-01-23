TÜBİTAK’ın ‘İplemediği’ Proje, ABD’de Birinci Oldu!

Antalya’da özel bir kolejde okuyan 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin kimya öğretmenlerinin danışmanlığıyla TÜBİTAK Liselerarası Proje Yarışması için hazırladıkları proje kabul edilmedi. Ekip, aynı projeyle ABD’de dünya birincisi oldu.

Maalesef ‘TÜBİTAK ve kabul edilmeyen projelerin yurtdışında ödüller alması’ konulu haberler görmeye artık alışır olduk. Geçmiş dönemlerde bu tarz haberlere yer vermiştik, şimdi ise aralarına bir yenisi daha eklendi. Antalya’daki özel bir kolejin (TED Koleji) öğrencileri tarafından geliştirilen proje, TÜBİTAK Liselerarası Proje Yarışması tarafından kabul edilmedi. Aynı proje, ABD’de 54 ülke ve 2450 proje arasından birinci seçildi.

TED Koleji 11. ve 12. sınıf öğrencileri Mehmet Can Dursun ve İrfan Efe Boztepe, kimya öğretmenleri Gülay Demirci danışmanlığında bir proje hazırladılar. Projede, atık yengeç ve karides kabuklarından iyileştirmeyi hızlandıran bir nanolif yapılması öngörülüyordu. TÜBİTAK’ın pek ilgisini çekmeyen bu proje, az önce de belirttiğimiz gibi ABD’de dünya birincisi oldu. Öğrencilerinin projesi hakkında bilgilendirmede bulunan kimya öğretmeni Gülay Demirci:

"Atık yengeç ve karides kabuklarından iyileştirmeyi hızlandıran bir nanolif yaptık. Özellikle diyabet hastalarının geç iyileşen yaralarında, yanık ve yatalak hastaların yaralarında kullanılabilecek. Uzun süre iyileşmeyen yaralar mikrop kapabiliyor. Bu ürünün hızlı bir şekilde kanı durdurma özelliği de var. Çalışmalarımız devam ediyor, sanayicilerimiz de bize destek olmak istiyor. Biz bu ürünün üretime geçmesini istiyoruz ama henüz bir sanayici ile masaya oturmuş değiliz" şeklinde konuştu.

12. sınıf öğrencisi İrfan Efe Boztepe ise nanolifi yaranın üzerine koyduktan sonra yaranın kendi kendine kaybolduğunu belirterek projeleri hakkında şunları söyledi: "Projemiz yatalak ve diyabetik hastalara yönelik olduğu için halkımız adına da önemli olduğunu düşünüyorum. Elimizdeki verilere göre, yaptığımız ürün yaraları diğer ürünlere göre yüzde 30 daha hızlı iyileştiriyor. Aynı zamanda bunu vücudunuza koyduğunuzda geri çıkartmanıza gerek kalmıyor, orada yok olup gidiyor. Yaranız da hava alıyor, yapay deriden daha pratik."