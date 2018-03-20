TÜBİTAK'ın Reddettiği Liseliler Harvard'a Davet Edildi!

Eksik doküman nedeni ile TÜBİTAK'ın ilgilenmediği alternatif çimento geliştiren İzmirli iki lise öğrencisi, projelerini sunmak için Harvard başta olmak üzere yurt dışındaki 4 farklı üniversiteden davet aldı.

Doğa Koleji İzmir Mavişehir 3 Kampüsü’nde 10. sınıf öğrencileri olan Emir Akdaşçi ve Ege Özlem, üzerinde yoğunlaştıkları sürdürülebilir ve çevreci çözümler alanında günümüzde kullanılan çimentonun üretim sürecinde doğaya çok fazla zehirli gaz saldığını tespit ederek alternatif bir proje geliştirdi.

Projeleri için bir çimento fabrikasının laboratuvarını kullanan ikili, haftanın üç günü çalışmalarına ve araştırmalarına devam ettiler. Daha az karbon salınımlı ve daha çevreci bir çimento oluşturmak için yaklaşık 4 ay kadar çalışmalarını sürdüren genç bilim insanları, literatür taramalarını tamamladıktan sonra projelerini İngilizce’ye çevirdiler.

Geleneksel çimento, kırılmış kalker ve kilin öğütülmesiyle elde ediliyor. Emir ve Ege ikilisi ise bu formüle uçucu kül, kula volkaniti, bentonit, boraks ve soba külü gibi farklı maddeler ekleyerek daha az karbon salınımı elde etmeye çalıştılar. Elde ettikleri betonu Türk standartlarına uygun hale getiren ikili, geleneksel çimentoya alternatif bir çözüm üretebileceklerini keşfetmiş oldular.

Emir ve Ege, alternatif çimento projelerini ilk olarak TÜBİTAK'a götürdü. Fakat TÜBİTAK, projelerinde doküman eksikliği olduğu gerekçesiyle ikiliyi reddetti. Zaten bilimsel bir projeyi değerlendirirken de projenin ne olduğuna değil, evrakların eksik olup olmadığına bakılır. Neyse ki Emir ve Ege pes etmeyerek projelerini ABD, Kanada ve Fransa’daki bazı okullara da gönderdiler.

Genç bilim insanları kendi ülkelerinde bekledikleri desteği alamamış olsalar da Birleşik Devletler’den Harvard, Kanada’dan Mc Gill ve Ryerson, Fransa’dan ise FIAP Jean Monnet üniversiteleri, projelerini dünyaca ünlü bilim insanlarına sunmaları için Emir Akdaşçi ve Ege Özlem’e davet gönderdiler.

Projelerini yurt dışında tanıtma fırsatı yakaladıkları için son derece mutlu olduğunu belirten Emir Akdaşçi, ‘’Çimentonun saflığı, çıkan karbondioksit ve çevreye zararı azaldı; ekonomimize getirisi arttı. Çimentonun çevreye zararını azaltmak için kalker ve jips yerine kula cürufu, kömür cürufu ve betonit kullandık. Çimentonun saflığı, çıkan karbondioksit ve çevreye zararını azaldı; ekonomimize getirisi arttı. Projemizi ileri götürebilmek için çok iyi bir fırsat. Çok mutluyum.’’ dedi.

‘’Hiçbir yerde göremeyeceğimiz bilim insanlarıyla tanışacağız, heyecanlı ve mutluyum.’’ diyen Ege Özlem ise yaşadığı heyecanı şu şekilde belirtti, ‘’Ülkemizin ve okulumuzun adını her yerde sunacağız. Hiçbir yerde göremeyeceğimiz bilim insanlarıyla tanışacağız. Önceliğimiz projemizin başarılı olması ve ülkemizi başarıyla temsil etmek.’’

‘’Çocukların kendine güvenleri ve dünyaya bakış açıları gelişiyor; ufukları açılıyor.’’ diyen ikinin projelerini geliştirmesine yardımcı olan kimya öğretmeni İlke Garda, ‘’Atık maddelerden çimento üretip, sağlam bir malzeme elde edebilir miyiz diye çalıştık. Projemizle Amerika, Kanada ve Fransa’ya başvurduk ve davet aldık. Mayıs ve haziranda okulumuzu ve ülkemizi temsil edeceğiz. Emir ve Ege, tüm dünyadan gelen bilim insanlarının karşısında projelerini anlatacak. Böyle projelerin çok faydalı olduğuna inanıyorum.’’ dedi.